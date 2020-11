Martin prišiel, ale kde nechal bieleho koňa?! Slová klimatológa mnohých nepotešia

Ľudová pranostika vraví, že keď príde Martin na bielom koni, čaká nás tuhá a dlhá zima.

Napriek tomu, že toto meno včera svietilo v kalendári, sneh nenapadol. Povestný Martin totiž prišiel na Slovensko predčasne ešte pred mesiacom a odvtedy sa neukázal ani na Orave, ale ani v našich veľhorách. My sme ale Martina v Tatrách stretli, bol však bez koňa. Aj podľa meteorológov by sme sneh v najbližších dňoch čakali márne. „Nestretol som ani bieleho koňa, ani sneh. Zato som zažil nádherný východ slnka,“ prezradil Martin (54), ktorý sa vybral do Tatier na výlet.

Podľa klimatóloga Pavla Faška obdobie okolo Martina, keď obvykle sneží, sa v posledných rokoch posúva na neskôr. Dôvod? Je teplejšie. „V týchto dňoch prišlo aj babie leto, aspoň do Tatier, a zažívame situáciu, keď sa skôr zelenajú ako belejú,“ povedal Faško s tým, že nejaká šanca na sneženie v horách by tu mohla byť koncom novembra. „Neprinesie to však stabilnú snehovú pokrývku. Do Vianoc sa ešte určite oteplí, lebo v posledných rokoch aj vo vyšších polohách dochádza k prerušovaniu súvislej snehovej pokrývky,“ uzavrel klimatológ.

Čo hovoria pranostiky

Aký deň svätého Martina, taká bude zima.

Martin po ľade - na Vianoce po blate.

Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.

Aké bude počasie