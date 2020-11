Pád, pri ktorom Jakobsen takmer prišiel o život: Vinník spoznal trest, podľa niektorých nemá obdobu

Holandský cyklista Dylan Groenewegen (27) už pozná trest za svoju bezohľadnú jazdu v záverečnom šprinte prvej etapy tohtoročných pretekov Okolo Poľska, keď takmer prišiel o život jeho krajan Fabio Jakobsen (24).

Dvadsaťsedemročný jazdec tímu Jumbo-Visma nesmie súťažiť do 7. mája 2021. Rozhodol o tom disciplinárny panel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Vo svojom zdôvodnení 9-mesačného trestu uviedol, že Groenewegen uznal svoju vinu v tom, že sa odchýlil od priamej línie a tým porušil pravidlá šprintu vo väčšej skupine jazdcov. Deväťmesačný zákaz štartu za iné ako dopingové previnenie však nemá podľa špecializovaného webu Cyclingnews v cyklistike obdobu.

Skvelý holandský šprintér príde o celú jarnú sezónu klasík a tiež o preteky Paríž-Nice, kde v uplynulých sezónach vyhral tri etapy. "Zrážka v 1. etape na Okolo Poľska navždy zostane zachytená čiernymi písmenami v mojej cyklistickej kariére. Dúfam, že si z toho vezmem ponaučenie nielen ja, ale aj všetci ostatní šprintéri," uviedol Groenewegen vo vyhlásení tímu Jumbo-Visma.

Veľký súper Petra Sagana v rýchlych koncovkách etáp sa 5. augusta v cieľovej rovinke etapy v Katoviciach oprel do Jakobsena a ten vo veľkej rýchlosti prerazil bariéru a ocitol sa mimo trate. Priamo na mieste ho najprv polhodinu oživovali záchranári a neskôr ho previezli v umelom spánku do nemocnice s poraneniami hlavy a hrudníka.rozsiahlejšieho charakteru. "Pozorne sledujem proces jeho zotavovania sa. Dúfam, že sa jedného dňa plnohodnotne vráti do pretekov," povedal Groenewegen o Jakobsenovi.

Dvadsaťštyriročný Jakobsen je držiteľ 18 víťazstiev v profipelotóne. Piate v poradí sa zrodilo pred viac než dvoma rokmi v Galante v záverečnej etape pretekov Okolo Slovenska 2018.