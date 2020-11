Šťastný dôchodca Lelkes trávi väčšinu času s manželkou: Čo robí doma, bude Sklovskej závidieť mnoho žien

Mnohí z nás trávia počas korony väčšinu svojho času doma.

Výnimkou nie je ani bývalý vrcholový manažér Juraj Lelkes (69), ktorý však už šťastne nastúpil na dôchodok. A voľný čas strávený doma si viac ako pochvaľuje. Spoločnosť mu robí manželka, speváčka Sisa Lelkes Sklovská (55), a keďže obaja dodržiavajú protikoronové opatrenia, tak sa navzájom naučili spolu tráviť každý jeden deň. A aký je výsledok? Z biznismena sa stalo „dievča pre všetko“. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Juraj Lelkes si zvykol na život dôchodcu. Venuje sa písaniu a svojej manželke. „Bol som zvyknutý na to, že Sisa má neustále vystúpenia, skúšky, no a teraz je so mnou doma. A to je dobré, lebo ona preferuje záhradný domček a ja som vnútri v dome,“ popisuje s úsmevom ich spoločné nažívanie. Žeby ale medzi sebou cítili ponorku, to rozhodne nehrozí. „Vôbec si nejdeme na nervy, ani to nie je nejaké napäté.“

Práve naopak. Sisa až teraz odhaľuje manželove prednosti, na ktoré je on sám hrdý. „Sisu ohurujem tým, že nevedela, že som pomerne technicky zdatný, tak jej pomáham, kde sa len dá,“ chváli sa Juraj, ktorý našiel záľubu aj v domácich prácach. Ako totiž priznal, návyky na udržiavanie poriadku si priniesol už z detstva.

„Nie je pre mňa problém ustlať posteľ, vysávať, ja sa za to nehanbím. Často robím s knihami, s novinami, zostane z toho aj taký bordelík, takže vždy mám čo robiť. Ráno, keď vstanem, dám si kávu a hneď si urobím s vecami poriadok,“ hrdo prezradil bývalý vrcholový manažér. Mimo iného pomáha svojej manželke aj s organizovaním jej povinností. V ich domácnosti tak rozhodne nie je núdza o dobrú náladu.