Zreje ako víno! Obľúbený slovenský herec a sexsymbol Ján Koleník včera oslávil 41. narodeniny.

„Tak, je to tu. 41 rokov na tomto svete. Nejako to uteká, stále rýchlejšie. Teraz ide len o to, či kvalitne...“ podelil sa o dojmy Koleník, ktorý momentálne hviezdi v markizáckych Oteckoch. Napriek tomu, že herec svoje narodeniny ani tento rok neoslávi nijak búrlivo, je jasné, že starnutia sa nebojí - a ani nemá prečo. S vekom mu charizma len pribúda a o prácu núdzu rozhodne nemá!