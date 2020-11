Hráči Severného Írska sa zhodujú: Z tohto hráča máme najväčší strach!

Slovenskí futbalisti majú so Severným Írskom pozitívnu bilanciu vzájomných zápasov a tieto štatistiky chcú vo štvrtok vylepšiť.

Ich oponent bude, samozrejme, výrazne proti. Severní Íri najčastejšie skloňujú jedno meno, ktoré u nich vyvoláva obrovský rešpekt - Marek Hamšík (33).

Obe krajiny sa spolu stretli štyrikrát, dvakrát zvíťazili Slováci, raz ich súper a v jednom stretnutí sa zrodila remíza. Tentokrát však bude mať ich duel mimoriadnu dôležitosť, len víťaz si zahrá budúci rok na kontinentálnom šampionáte.

O postup na EURO 2020 Slováci odleteli zabojovať v stredu dopoludnia s 25 hráčmi na palube. „Ide nám o veľa a verím, že cieľ splníme. Severní Íri sú dobrí v defenzíve, dostávajú málo gólov. Kompaktnosť a tvrdosť je ich najsilnejšia zbraň. Bude to ťažké zlomiť, ale futbal je o detailoch a bude na nás, aby sme to zlomili,“ povedal na letisku samotný Hamšík, pred ktorým má súper, prirodzene, obrovský rešpekt.

„Samozrejme, kto z nás by nepoznal Mareka Hamšíka... Je to legenda! V slovenskom drese odohral veľa dôležitých zápasov. Práve z jeho skúseností, rozvahy a futbalového umu budú podľa mňa Slováci ťažiť najviac,“ povedal jeden z pilierov obrany Severného Írska Jonny Evans, s ktorého názorom sa stotožnila celá kabína.

Severní Íri sa z premiérového postupu na ME tešili pred štyrmi rokmi. V Belfaste vtedy potvrdili postup v kvalifikácii víťazstvom 3:1 nad Gréckom. V kádri majú niekoľko hráčov, ktorí tento úspech zažili. „Mám na tento zápas pekné spomienky. Pamätám si, že sme do neho išli sebavedome s tým, že si urobíme svoju prácu. Takže my sme v tejto situácii už boli a tieto momenty chceme zažiť znova.dodal skúsený záložník Craig Cathcart.