Vážna nehoda na diaľnici v smere do Bratislavy: Vrazili do seba dve autá, kamión a nákladiak

Úsek diaľnice D2 v smere z Maďarska do Bratislavy je pre vážnu dopravnú nehodu uzatvorený.

TASR o tom informovala Katarína Križanová z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Nehoda sa stala na 68. kilometri diaľnice. Pri nehode došlo k zrážke dvoch osobných vozidiel, jedného kamióna a nákladného vozidla s plošinou.

"Pri dopravnej nehode sa zranili dve osoby, pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Z tohto dôvodu vyzývame vodičov, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili pozornosť a riadili sa pokynmi dopravných policajtov alebo, pokiaľ je to možné, na prejazd využili alternatívnu trasu," upozorňujú na sociálnej sieti bratislavskí krajskí policajti.

Dopravní policajti odkláňajú premávku cez Jarovce. "Zasahujúci hasiči vyslobodili zranené osoby z havarovaných vozidiel, poskytli im predlekársku prvú pomoc, vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín," uviedla Križanová. "Podľa doterajších informácií z miesta dopravnej nehody v úseku 68. kilometra narazil vodič nákladného motorového vozidla do vozidla Národnej diaľničnej spoločnosti," napísali bratislavskí policajti na sociálnej sieti.