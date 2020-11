Ferdinand s Gabrielom pred rokom do krvi zmlátili invalidného dôchodcu: Tínedžeri sa priznali k brutálnej bitke!

Ferdinand (17) a Gabriel (17) sa vlani tesne pred Vianocami chceli najprv vlámať do školy, ale keď sa spustil alarm, odskákal si to náhodný okoloidúci vodič Kamil (48).

Potom ako vystúpil z auta, aby zistil, čo sa deje, k nemu znenazdajky priskočili a v zlosti mužovi „naložili“ takú bitku, že sa z nej doteraz zotavuje. Výrastkovia boli v stredu na súde krotkí ako baránkovia a ku všetkému sa priznali...

Ako mladistvým pritom za výtržníctvo a ublíženie na zdraví obom páchateľom hrozil až 1,5-ročný trest za mrežami. Pred sudcom sa však kajali. „Priznávam sa, som vinný, spáchal som to!“ povedal jeden po druhom a sudca už na prvom pojednávaní tieto vyhlásenia obžalovaných prijal. Kvôli poľahčujúcej okolnosti by už aj odznel výrazne nižší a zrejme podmienečný trest, ale chýbali charakteristiky oboch žiakov zo Strednej odbornej školy technickej. Pri čítaní zo spisu však vyšlo najavo, že Ferdinand je ľahko ovplyvniteľný, dostáva sa do problémov, nevie sa, kto je jeho otcom a raz už prepadol. Práve on surovo kopal do nevinnej obete, ktorú predtým zozadu po vystúpení z auta udrel jeho kamarát Gabriel. Poškodený utrpel zlomeninu nosa, pomliaždeniny hlavy, mal narazené rebrá a nevedel pohybovať ľavou rukou. „Bol som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Zbili ma miestni výrastkovia hneď po tom, čo som zastal autom, lebo v ceste mi stál zhluk ľudí a počul som buchot na svojej kapote. Potom sa do mňa pustili hlava-nehlava. Teraz sa však priznali a chcem veriť tomu, že im to je ľúto. Hádam sa poučia a zoberú si to k srdcu!“ povedal na súde poškodený Kamil, ktorý prišiel o barlách a je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Rozsudok defintívne odznie ešte pred Vianocami. K hororovému incidentu došlo vlani 19. decembra, keď viacero tínedžerov obkolesilo vozidlo a následne napadlo vodiča, ktorý bol dva mesiace na péenke...