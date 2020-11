Slovenskí futbalisti odleteli do Belfastu: Hamšíkov jasný odkaz

Slovenskí futbalisti majú so Severným Írskom pozitívnu bilanciu vzájomných zápasov a tieto štatistiky chcú vo štvrtok vylepšiť.

Obe krajiny sa spolu stretli štyrikrát, dvakrát zvíťazili Slováci, raz ich súper a v jednom stretnutí sa zrodila remíza. Tentokrát však bude mať ich duel mimoriadnu dôležitosť, len víťaz si zahrá budúci rok na kontinentálnom šampionáte. O postup na EURO 2020 Slováci odleteli zabojovať v stredu dopoludnia s 25 hráčmi na palube.

Trénerovi Slovákov Štefanovi Tarkovičovi robilo starosti pri nominácii viacero vecí, koronavírus znemožnil účasť v Belfaste Martinovi Koscelníkovi. Vo finále baráže EURO 2020 nemôže počítať zo zdravotných dôvodov s obrancom Martinom Škrtelom, ktorý avizoval návrat do reprezentačného dresu. V kádri sú však ďalší navrátilci Vladimír Weiss a Tomáš Hubočan.

V semifinále baráže Slováci zvíťazili po jedenástkovom rozstrele nad Írskom, tentokrát ich čaká súper s podobným štýlom hry. So Severným Írskom sa stretli v júni pred štyrmi rokmi v Trnave. Pre oboch to bola generálka na EURO 2016, zápas sa skončil nerozhodne 0:0. "Severní Íri majú kompaktný tím s individualitami, ktoré hrávajú v anglickej Premier League, či najvyššiu súťaž v Škótsku. Očakávam vyrovnaný zápas, taktický, ale my pôjdeme vlastnou cestou. Verím, že sa dokážeme nastaviť tak, aby výkon na ihrisku zodpovedal tomu, čo chceme, aby sme ukázali. Chceme, aby sme boli tímoví a ukázali správne srdce. Fanúšikovi chceme priniesť pozitívnu energiu. Nehráme takéto zápasy často, pre hráčov to bude sviatok aj česť," povedal tréner Tarkovič.

Kapitán tímu Marek Hamšík na začiatku minulotýždňového zrazu uviedol, že on a aj jeho spoluhráči túžia po účasti na veľkom turnaji. "Ide nám o veľa a verím, že cieľ splníme. Severní Íri sú dobrí v defenzíve, dostávajú málo gólov. Kompaktnosť a tvrdosť je ich najsilnejšia zbraň. Bude to ťažké zlomiť, ale futbal je o detailoch a bude na nás, aby sme to zlomili," verí Hamšík.

Severní Íri sa z premiérového postupu na ME tešili pred štyrmi rokmi. V Belfaste vtedy potvrdili postup v kvalifikácii víťazstvom 3:1 nad Gréckom. V kádri majú niekoľko hráčov, ktorí tento úspech zažili. "Mám na tento zápas pekné spomienky. Pamätám si, že sme do neho išli sebavedome s tým, že si urobíme svoju prácu. Takže my sme v tejto situácii už boli a tieto momenty chceme zažiť znova," uviedol pre portál belfasttelegraph.co.uk severoírsky obranca Craig Cathart.

Na štadióne vo Winsdor Parku bude môcť byť 1060 fanúšikov, stredopoliar Paddy McNair by si želal plný dom: "Samozrejme, že vypredané hľadisko by nám nesmierne pomohlo. Ale nedá sa nič robiť. Je to však lepšie ako nič. Ja si spomínam, ako sme po postupe na ME 2016 oslavovali s kamarátmi. V celej krajine zavládla fantastická atmosféra, to je skúsenosť, ktorú nemôžete nikde získať len tak. Podpora ľudí bola neuveriteľná a ak by sme to dokázali zopakovať vo štvrtok večer, bolo by to vynikajúce."

Úvodný výkop na štadióne Winsdor Park v Belfaste je o 20.45 SEČ, duel rozhoduje nemecký arbiter Felix Brych. Priamy prenos odvysiela RTVS na Jednotke.



Finále play off EURO 2020:

Severné Írsko - SLOVENSKO, 12. novembra, Belfast, 20.45 h SEČ, rozhodujú: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)