Monika Beňová opísala prvé dni s dcérkou: Ženy odpadnú, kam čerstvú mamu jej partner poslal

V prvý novembrový deň prišla na svet dcérka europoslankyne Moniky Beňovej (52).

Politička má malú Leu s partnerom Ľubomírom Klčom (36). Beňová rodila cisárskym rezom, následnú bolesť prehlušil príval lásky. ,,Rozrezané a zašité brucho ani necítim, lebo sa celý čas nevieme vynadívať na Leušku," napísala na sociálnej sieti. Hýbať sa po cisárskom reze môže byť predsa len bolestivé a Beňovú si jej partner zjavne hýčka.

Dôkazom je gesto v deň, kedy bol presne týždeň od narodenia dcéry. ,,Leina mama si ráno chcela konečne po desiatich dňoch umyť vlasy, keď už oslavujeme a môj úžasný muž na mňa pozrel a povedal: ,Láska, veď čo sa budeš naťahovať, choď do kaderníctva, ja sa o micinku postarám´," zverila na Instagrame Beňová.

S partnerom Klčom žiaria šťastím. ,,My sme v našom vesmíre najšťastnejší rodičia a áno, vieme, že v tých vašich ste to vy, a veľmi sa s vami tešíme. Leuška je úžasné dieťatko, len sa napapá a hneď zaspí, ideálne bábätko," teší sa europoslankyňa. Opísala prvé dni s dcérkou. ,,Leuš je ešte malinka a nevládze piť mlieko z prska, takže styrikrát za deň si mama sadne a odsáva. Sme doma piaty deň a všetko sa už zabehlo do funkčného systému. Lea papá pred polnocou, potom v polospánku okolo tretej a okolo šiestej a potom si este pofuní v postieľke do 20:00," napísala.

,,V noci všetko zbehne v polospánku, kŕmenie aj prebaľovanie, stačí keď jej všetko pripravíme ešte kým sa úplne zobudí a rozmrnká sa. Môj muž mi veľmi pomáha, zohrieva jej mliečko, nechá si ju na ramene odgrgnúť po jedle. Sú rozkošní, ona s tou minirúčkou na jeho bicepse," prezradila o živote s bábätkom Beňová.