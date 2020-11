V relácii Milujem Slovensko dochádza veľmi často k humorným okamihom a to je aj jeden z dôvodov, prečo ju diváci tak milujú. Inak to nebude ani v piatkovej epizóde, kde pri hádaní pesničky Mariša, pusu daj, ostanú v nemom úžase dokonca aj samotní kapitáni Adela Vinczeová a Dano Dangl. Práve Dano sa rozhodol známu ľudovku rozmeniť na drobné, čo nemohlo dopadnúť inak, než vtipne! Dano v nej totiž odhalil poriadne erotický podtext. Zabavte sa nielen na našom videu, no aj pri sledovaní relácie Milujem Slovensko už v piatok o 20.30 na Jednotke.