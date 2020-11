Víťazka šou Zlatá Maska Lucia Siposová na rovinu: Bolo to absurdné

Uplynulú sobotu na Jojke vyvrcholila šou Zlatá maska, ktorej víťazkou sa stala Lucia Siposová (40) schovaná v kostýme Bubáka. Rozprávali sme sa spolu aj o tom, ako veľmi ju nakrúcanie bolelo a aké náročné bolo sprostredkovať divákovi aspoň minimálnu emóciu cez masku, ktorá ju obrala o ženskosť, mimiku i ladné pohyby.

Dostali ste Bubáka. Nemali ste chuť protestovať a žiadať niečo ženskejšie, v čom sa prípadne lepšie pohybuje?

Hovorím produkcii, z kabaretnej divy chcete urobiť Bubáka, to vážne? A oni, že to sa im ku mne najviac hodí. :) Neprotestovala som. Bubák bol smiešny, a to sa mi páčilo.

Ste zvyknutá prejavovať sa na javisku spevom, herectvom, tancom, mimikou, ladnými pohybmi... Bubák vám z tohto takmer nič nedovolil. Nebolo to niekedy až frustrujúce?

Bolo to absurdné. Všetko, čím vie človek bežne zaujať a očariť, bolo schované. Len rukami a nohami od kolien dolu som sa mohla prejavovať. Ale pod maskou som to prežívala ako o dušu. Bolo treba dať do toho všetko, aby cez tú obrovskú masku prešla aspoň nejaká vizuálna emócia k piesni.