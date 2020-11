Tajomstvo šou Milujem Slovensko odhalené: Pravda o Danglovi! Režisér to priznal až po rokoch

Šou Milujem Slovensko je na obrazovkách Jednotky RTVS viac ako sedem rokov a po celý ten čas patrí k diváckym magnetom. Čomu vďačí za svoj úspech? Ako došlo k obsadeniu miest kapitánov? S čím mal Martin Nikodým zo začiatku veľký problém? Nielen o tomto sme sa rozprávali s producentom a režisérom programu, Radom Štefanovom (45).

„Nikto nemá žiadny recept na úspešnú šou,“ zamýšľa sa režisér nad fenoménom, ktorý sa mu podarilo stvoriť. „Dôležité je, že každý diel Milujem Slovensko obsahuje spontánne, živé a zrozumiteľné emócie. To je jeden faktor úspechu a ďalším sú výborne vymyslené hry. Keď sa ľudia hrajú, tak odhaľujú svoje ja spôsobom, ktorý je príjemný. My robíme všetko pre to, aby sme čo najskôr odhalili, že danej hry už bolo dosť a treba priniesť nejakú novú. No a dôležití sú tiež moderátor s kapitánmi, milí hostia a celý štáb,“ sumarizuje.

Prečo Adela a Dano?

Mimochodom, práve v Milujem Slovensko sa z Adely Vinczeovej a Dana Dangla stala veľmi funkčná dvojica, ktorá sa skvelo dopĺňa v humore a sedí si ľudsky. Nečudo, že sa túto spoločnú chémiu rozhodli využiť aj vo vlastnom programe 2 na 1. Ako k tomu vlastne došlo, že ich v Milujem Slovensko dali dokopy? „Pokiaľ ide o Adelu, pri nej panovala medzi nami tvorcami všeobecná zhoda, že tam patrí. Spĺňala všetky podmienky pre kapitána, v tom čase nikto nepochyboval o tom, že je veľká hviezda a výborný panelista,“ spomína R. Štefanov. No a keďže takzvaná biblia danej šou hovorila, že známu osobnosť by mala doplniť nejaká menej okukaná tvár, voľba padla na Dana. „Áno, dnes je to neuveriteľné, ale Dano bol vtedy akoby začínajúci panelista a určite nebol v tej pozícii ako dnes,“ dodáva režisér.