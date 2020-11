Zomrela legenda NBA Tommy Heinsohn († 86): Trofej získal ako hráč aj ako tréner

Vo veku 86 rokov zomrel bývalý basketbalista NBA a legenda Bostonu Celtics Tommy Heinsohn.

Ako hráč získal v zámorskej profilige osem majstrovských titulov, ďalšie dva pridal ako tréner. Basketbalu sa neskôr venoval aj ako dlhoročný televízny komentátor.

"Je to pre nás zničujúca správa. Tommy bol neoddeliteľnou súčasťou Celtics. V uplynulých osemnástich rokoch sa majitelia klubu výrazne spoliehali na Tommyho rady a vízie," uviedli Celtics v reakcii na úmrtie klubovej ikony.

V roku 1957 získal Heinsohn ocenenie pre nováčika sezóny a zároveň aj svoj prvý ligový titul. Ďalších sedem vybojoval nepretržite v rokoch 1959-1965. Šesťkrát sa dostal do All Star tímu sezóny. Do Siene slávy ho uviedli dvakrát - ako hráča i trénera. To sa okrem neho podarilo už iba trom ďalším osobnostiam - Lennymu Wilkensovi, Johnovi Woodenovi a jeho spoluhráčovi z Bostonu Billovi Sharmanovi. Informovali o tom agentúry AP a AFP.