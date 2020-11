Spor Bratislavy a rezortu kultúry pre novú trať pred SND pokračuje: Magistrát navrhol novú trasu električky

Nájdu spoločné východisko? Magistrát sa doteraz nedohodol s Ministerstvom kultúry SR, pokiaľ ide o električkovú trasu, ktorá by mala viesť popri nákupnom centre Eurovea a popri novom SND.

Mesto v pôvodnom pláne počítalo s trasou cez Pribinovu a popred divadlo. Ministerstvo však nesúhlasí a navrhuje, aby trasa viedla cez ulice Dostojevského rad, Landererova, Čulenova a Pribinova. Keďže táto verzia je podľa mesta nezrealizovateľná, navrhlo kompromisnú trasu, ktorá by divadlo obišla. Ani tento návrh sa však nestretol so súhlasným stanoviskom rezortu kultúry.

Otvoriť galériu S trasou, ktorá by viedla popred novú budovu SND, ministerstvo kultúry nesúhlasí. Zdroj: anc Uplynul už rok od okamihu, keď mesto odprezentovalo verejne dostupné varianty trasovania novej električkovej trate. S ministerstvom kultúry sa však doteraz nedohodli na riešení, s ktorým by súhlasili obe strany. „Mrzí nás, že ani rok po verejnom odprezentovaní výsledkov šesťmesačnej práce odbornej skupiny na vyhodnotenie dostupných variantov trasovania električky v území ministerstvo nie je ochotné podporiť jediné možné kompromisné riešenie,“ vraví hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Nerealizovateľná trasa

Hlavným dôvodom, prečo ministerstvo neschválilo trať v blízkosti divadla, je, že hluk a vibrácie trate by mali dosah na vnútorné priestory nového SND. Mesto preto zriadilo skupinu odborníkov na akustiku, architektúru a na dopravné inžinierstvo zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Belgicka, Francúzska a zo Švajčiarska za účelom vyhodnotenia najvhodnejšieho technického riešenia trate, ktoré zamedzí negatívnym vplyvom trate na divadlo. Trasa, na ktorej trvá ministerstvo, je podľa magistrátu od začiatku nerealizovateľná. „Trasa po Dostojevského rade - Landererovej – Čulenovej – Pribinovej, ktorú ministerstvo najnovšie komunikovalo ako ním preferovanú, je rovnako nerealizovateľná. Okrem zásadných negatívnych dosahov na dopravu na Dostojevského rade a na Landererovej je táto trasa nezlučiteľná s celou organizáciou dopravy na Čulenovej pre obsluhu už existujúcich alebo schválených budov v tejto zóne,“ vysvetľuje magistrát.

Budú rokovať ďalej

Mesto vraví, že čakať už viac nemôžu. „Napriek tomu, že mesto zatiaľ nezískalo súhlas ministerstva ku kompromisnému riešeniu, predloží v najbližších dňoch do procesu zmien a doplnkov územného plánu trasu po Pribinovej doplnenú o slučku okolo budovy divadla. Diskusia s ministerstvom sa tak presunie do územnoplánovacieho procesu a vo výsledku postavíme tú trať, s ktorou bude súhlasiť ministerstvo ako vlastník pozemkov,“ vysvetľuje Rajčanová. Dodáva, že magistrát má povinnosť hľadať a pripravovať riešenia na zlepšenie dopravy v meste a na odvrátenie možného dopravného kolapsu: „Nemôže si preto dovoliť nedať do územnoplánovacieho procesu návrh električkovej trate, ktorú považuje za nevyhnutné a najlepšie možné riešenie.“ Nový Čas oslovil aj ministerstvo kultúry, do uzávierky sa však nevyjadrilo.