Po desiatich minútach odvolali brankára, potom prišla gólová smršť: Slovan rozbil Baranov

Hokejisti Slovana Bratislava zaknihovali v utorok tretí ligový triumf za sebou. V zápase 11. kola Tipos extraligy zdolali na domácom ľade HC 05 Banská Bystrica 7:2.

Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Góly: 19. Zigo (Sersen, Lee), 20. Rapáč (Ranford), 24. Zigo (Harris, Buček), 27. Gašpar (O'Donnell, Štajnoch), 32. O'Donnell (Ranford), 55. Rapáč (Buček), 58. O'Donnell (Studenič) - 5. Sloboda (Tamáši), 10. Brejčák (Drew, Vay). Rozhodovali: Adamec, Novák - Valo, J. Konc ml., vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Drew (B.Bystrica) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Slovan Bratislava: Durný (10. Makarov) - Sersen, Ališauskas, Bačik, Štajnoch, Lee, Valac, Maier, Beňo - Harris, Zigo, Buček - Studenič, Kytnár, Ranford - O'Donnell, Urbánek, Gašpar - Jendek, Petráš, Rapáč

Banská Bystrica: Vay (27. Rabčan) - Drew, Brejčák, Žiak, Ďatelinka, Biro, Breton, Petrinec, Demo - Lamper, Winquist, Faško-Rudáš - Sloboda, Tamáši, Kabáč - Vašaš, Giertl, Vybiral - Šimun, Sojka, Vyhonský



Slovanisti sa naposledy na domácom štadióne predstavili pred mesiacom v zápase s Detvou, v tomto dueli prehrali 6:7. Ani tentokrát to pre nich nevyzeralo zo začiatku dobre, pretože v piatej minúte poslal ľahký puk na Durného Marek Sloboda a brankárovi domácich prepadol cez hokejku do siete - 0:1. Hostia boli v ďalšom priebehu strelecky aktívnejší a v 10. minúte strelili druhý gól. Opäť išiel na vrub Durného, ktorý pustil za chrbát strelu Jána Brejčáka zo strednej vzdialenosti. Následná zmena na brankárskom poste Slovan prebrala. Bol aktívnejší, zvýšil početnosť streľby a v 19. minúte znížil Tomáš Zigo. Domáci napokon vyrovnali, o 58 sekúnd po ich prvom góle sa presadil Branislav Rapáč.

Do vedenia ho poslal svojim druhým gólom Zigo a tréner hostí Javorčík sa vzápätí snažil narušiť tlak domácich oddychovým časom. Ale ani to nepomohlo, pretože už o pár sekúnd neskôr strelil svoj prvý gól v drese Slovana Rastislav Gašpar. Domáci napokon išli do kabíny s trojgólovým náskokom, postaral sa o to Brendan O'Donnell.Hrali aj presilovú hru o dvoch hráčov, ale brankár Makarov podržal domácich. Slovan svoju šancu naopak využil, druhý gól v zápase zaznamenal Rapáč. Zverenci Romana Stantiena napokon zdolali trojnásobného majstra ligy z uplynulých štyroch sezón rozdielom piatich gólov, skóre zápasu uzavrel ďalší dvojgólový strelec duelu O'Donnell. Bystričania prehrali druhý zápas po sebe.