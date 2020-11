Ustúpil kritikom? Núdzový stav by mohla vláda prijať iba na 45 dní, pripustil Matovič

Núdzový stav by vláda na stredajšom (11. 11.) rokovaní mohla schváliť na ďalších 45 dní namiesto avizovaných 90.

Pripustil to premiér Igor Matovič (OĽANO). Informujú o tom Hospodárske noviny aj Denník N.

OĽANO v utorok uviedlo, že podporí predĺženie núdzového stavu, Sme rodina nebude proti. Predseda strany SaS Richard Sulík chce apelovať na vládu, aby neschválila núdzový stav na ďalších 90 dní. Vie si predstaviť kompromis a jeho vyhlásenie napríklad na 30 dní.

Ústredný krízový štáb na svojom pondelkovom (9. 10.) rokovaní odporučil vláde vyhlásiť núdzový stav na ďalších 90 dní. Ak by tak neurobila, núdzový stav by sa mal skončiť 14. novembra. Kabinet ho vyhlásil od 1. októbra na 45 dní. V súvislosti s pandémiou tak urobil už druhýkrát. Prvýkrát to bolo pri prvej vlne na jar.