Dopravný podnik Bratislava má na skúšku jeden z najdlhších spojov MHD na svete: Testujú 24-metrový trolejbus!

Bude v hlavnom meste jazdiť nový kúsok? Dopravný podnik Bratislava (DPB) otestuje trojčlánkový veľkokapacitný trolejbus, ktorý by mal pomôcť na niektorých veľmi vyťažených linkách.

Ak všetko dobre dopadne, Slovensko bude mať prvý 24-metrový trolejbus. Trolejbus skúšajú zatiaľ vo Vozovni Jurajov dvor. O pár dní by sa mal presunúť do ulíc, aby absolvoval zaťažkávajúcu skúšku. Keďže s takýmito dlhými veľkokapacitnými vozidlami v Bratislave ešte nie sú skúsenosti, DPB pred vyhlásením súťaže na nákup nových vozidiel oslovil viacerých výrobcov so žiadosťou o možnosť testovania. Brázdiť mesto bude vo večerných hodinách, keď je premávka menej frekventovaná.

„Skúmať sa budú rôzne parametre vozidla. V prvom rade to bude prejazdnosť ulíc, odbočení a dĺžka zastávok. Dôležitá je tiež spotreba veľkokapacitného trojčlánkového hybridu v bežnej premávke, pri nabíjaní počas jazdy aj počas státia. Zaujímavé bude aj porovnanie s 18-metrovým hybridom, ktorý DPB testoval koncom októbra,“ povedala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová. Testovacia trasa bude po celej trolejbusovej sieti. Najviac však na trase linky 201.

Solaris Trollino 24

Dĺžka: 24,8 m

Šírka: 2,55 m

Počet dverí: 5

Celkový počet miest: 200

Hmotnosť: 38 ton

Počet motorov: 2

Celkový výkon: 320 kW

Max. rýchlosť: 70 km/h

Výška podlahy: 0,320 m

Zdroj: imhd.sk