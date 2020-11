Nenechajú to tak! Predsedu parlamentu po vážnej nehode čakajú krušné chvíle: Kollár pôjde na koberček

Nenechajú to tak! Šéf parlamentu Boris Kollár (55) bol pred vyše dvoma týždňami účastníkom dopravnej nehody, po ktorej skončil vo vážnom stave v nemocnici.

V štátnej limuzíne sa s ním okrem ochrankára a vodiča viezla aj bývalá misska Miroslava Fabušová (37), čo vzbudilo viaceré otázniky. Aj keď sa politik z nemocničného lôžka pokúšal vyvážanie modelky v čase zákazu vychádzania objasniť, koaličným partnerom to nestačí a budú od neho žiadať ďalšie vysvetlenie. Kollár havaroval v sobotu 24. októbra, čiže v prvý deň zákazu vychádzania.

Skončil so zlomeným krčným stavcom a s ďalšími vážnymi poraneniami, pre ktoré sa musel podrobiť akútnej operácii, ktorá mu zachránila život. Aktuálne je jeho stav stabilizovaný, no niekoľko týždňov bude musieť nosiť na hlave kovovú konštrukciu. V utorok sa svojim fanúšikom prihovoril z lôžka a poďakoval sa záchranárom.

Nejde pritom o prvé video, ktoré šéf parlamentu zverejnil. Minulý týždeň sa z nemocničného lôžka prihovoril svojim fanúšikom, ktorým sa snažil vysvetliť, prečo sa s ním v osudný večer viezla v aute aj exmisska Fabušová. Podľa svojich slov bol synovi Arthurovi po školskú tašku u jeho mamy v Moste pri Bratislave a do hlavného mesta sa vracal cez Dunajskú Lužnú, kde zhodou okolností býva Fabušová. „V tom čase som si volal s kamarátkou, ktorá mi mala zháňať nejaké veci a požiadala ma, či ju nezoberiem do mesta do lekárne. Že ona sa vráti taxíkom, tak som, samozrejme, neodmietol,“ objasnil Kollár.

Za ľudí a OĽaNO chcú vysvetlenie

Aj keď sa šéf parlamentu opisuje ako dobrák, ktorý chcel misske pomôcť, viacerí koaliční partneri považujú jeho správanie za papalášizmus a príhoda s lekárňou im ako vysvetlenie nestačí. „Určite sa na to budem ešte pýtať. Môže to pôsobiť ako prejav papalášskeho správania,“ povedal Novému Času šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš. Rovnaký názor má aj Jana Žitňanská zo Za ľudí.

„Určite sa o tom budeme rozprávať, aj sa spýtam našich poslancov, či takéto vysvetlenie je postačujúce,“ povedala. Kollára skritizovala aj europoslankyňa z SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. „V týchto ťažkých časoch, keď platia mimoriadne opatrenia a ľudia prichádzajú o zamestnanie aj o príjem, by výrazne pomohlo, keby išli politici, hlavne v ústavných funkciách, príkladom,“ nebrala si servítku pred ústa. Ministerstvo vnútra po nehode vysvetlilo, že podľa pravidiel môže Kollár voziť v limuzíne, koho uzná za vhodné.