Zvláštne kroky Kralevich po tragickej nehode, pri ktorej zomrela nevinná Linh († 18): Zrušená svadba!

Od veľkolepých plánov upustila! Misska a podnikateľka Daniela Kralevich (34) má svojho „hovorcu“. Po tom, čo v septembri tragicky zahynula pod kolesami jej auta študentka Linh († 18), Kralevich sa stiahla do úzadia a nikto o nej nič nevie.

Zlom prišiel nedávno, keď sa muž menom Kristián ohlásil v jej mene na sociálnej sieti. Najnovšie správy z jej života sú však viac ako zarážajúce. Podľa jeho slov Daniela zrušila zásnuby a svadbu! Len málokto tuší, kto mal byť jej vyvolený, pretože ho oficiálne nikde nepredstavila a na spoločenských akciách sa objavovala vždy s iným mužom. Naposledy bol po jej boku bývalý policajt!

Ako Kolombova žena! Tak by sa dala nazvať polovička Kralevich, ktorej identitu verejnosť nepozná. Misska mala v obľube plesy, no vždy ju sprevádzal iný muž. Je teda otázne, ktorý z nich to bol. Len pár mesiacov dozadu bola spájaná s bývalým policajtom, ktorý jej robil garde aj na pohrebe manželky Otta Weitera Andrey († 47). Daniela je totiž veľmi blízka priateľka speváka.

V tom čase sa pošuškávalo, že spomínaný urastený muž je misskin bodygard. On však tieto šuškandy neskôr vyvrátil a tvrdil, že sú iba blízki priatelia. Stále tak zostáva záhadou, s kým zrušila Daniela zásnuby a svadbu. Sprostredkovane sa iba objavili tajomné slová:

„Milí priatelia a fanúšikovia, ďakujeme za darčeky a priania, ktoré Danke stále posielate k zásnubám. Danka sa však vzhľadom na tragickú situáciu rozhodla zásnuby a následnú svadbu zrušiť. Ďakujeme, že na ňu myslíte,“ objavilo sa na profile podnikateľky, ktorej konto sa ju snaží vykresliť ako najlepšieho človeka na svete. Pritom rodine po zosnulej Linh († 18) doteraz nebola schopná povedať ani jedno slovo ľútosti po tom, čo dievčina skončila pod kolesami jej luxusného auta.

Vyparila sa

Od osudného dňa 21. septembra, keď sa stala tragická nehoda, Kralevich opäť komunikuje, no výhradne len prostredníctvom svojho „hovorcu“. Dokonca tesne pred plošným testovaním na COVID-19 ponúkala svoje pozemky ako možnosť odberných miest. Medzi nimi aj čiernu stavbu na bratislavských Zlatých pieskoch, o ktorej mesto rozhodlo, že ju musí zbúrať. Stále však platí, že ľudia z jej okolia o Kralevich nič nevedia.

„Ona nikomu neberie telefón, absolútne sa odmlčala a nevieme, kde je, či je v zahraničí, alebo kde je, nikto nič nevie. Ani z okruhu spoločných priateľov,“ povedal len nedávno v Senzi TV Weiter. Misska tak odmieta pomoc kamarátov a zrejme sa chce s tragédiou vyrovnať sama po svojom. Polícia celú vec aj naďalej vyšetruje, no obvinenie ku konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo. Je možné, že Kralevich má v rukách stále vodičské oprávnenie.