Neskoršie podanie daňového priznania posunulo aj iné termíny: Aké odvody zaplatia živnostníci?

Tohto roku je pre pandémiu všetko inak, vrátane povinností voči štátu. Ak ste podali daňové priznanie v bežnom čase, čiže do konca marca, patríte k menšine daňových subjektov.

Väčšina totiž využila možnosť odkladu do 2. 11. 2020, ktorý znamenal aj odklad zaplatenia dane a posudzovania povinného poistného do Sociálnej poisťovne. Aké poistné a kedy teda budete musieť zaplatiť?V akej výške a či vôbec musíte platiť povinné poistné do Sociálnej poisťovne záleží na tom, kedy ste podali daňové priznanie. Ak ste dodržali termín konca marca, Sociálna poisťovňa vám nové podmienky poslala už v lete.

Ak ste podali priznanie inokedy, na rozhodnutie si budete musieť počkať, oznámia vám ho až v priebehu februára. „Živnostníci, ktorí platia minimálne odvody a daňové priznanie podali neskôr ako 31. marca, dostanú začiatkom roka postupne dve oznámenia," vysvetľuje Marian Škotka zo Sociálnej poisťovne. V januári sa minimálne odvody zvýšia tak, ako k 1. januáru každý rok kvôli minimálnej mzde a následne vo februári sa budú prehodnocovať na základe daňového priznania. O oboch zvýšeniach bude Sociálna poisťovňa informovať písomne.

1. situácia - Daňové priznanie za rok 2019 podané do 31. marca 2020

- Sociálna poisťovňa do 21. júla 2020 písomne (poštou alebo prostredníctvom e-schránky, ak ju má SZČO aktivovanú) informovala o novom povinnom poistnom. SZČO sa teda dozvedela o prípadnom vzniku či zániku, alebo v prípade pokračovania o výške poistenia platného od 1. júla 2020. Zmenenú výšku poistného teda bolo potrebné prvýkrát zaplatiť do 10. augusta 2020.

Od 1. júla 2020 povinnosť fyzickým osobám, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020

- vzniká, ak za rok 2019 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 6 078 eur.

- pokračuje, ak za rok 2019 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 6 078 eur a k 30. júnu 2020 boli povinne poistené.

- zaniká, ak za rok 2019 dosiahli príjem z podnikania 6 078 eur alebo menej.

2. situácia - Daňové priznanie za rok 2019 podané po 31. marci 2020

a do 2. novembra 2020

- Vznik poistenia sa bude posudzovať k 1. februáru 2021 a písomne ho Sociálna poisťovňa oznámi do 22. februára 2021. K 1. februáru 2021 sa bude posudzovať poistenie rovnako aj FO, ktoré síce podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, avšak následne po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 podali opravné daňové priznanie, ktoré majú vplyv na vznik/zánik/výšku sociálneho poistenia.

Pandemická výnimka

Povinné poistenie SZČO k 1. júlu 2020 alebo k 1. februáru 2021 nevzniká aj vtedy, ak FO predloží čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti:

- od 1. januára do 30. júna 2020, ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020,

- do 31. januára 2021, ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020,

- alebo ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019,

- o období predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. v roku 2019.

Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti je účinné odo dňa nevykonávania činnosti, ale najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia Sociálnej poisťovni, čiže nemá spätné právne účinky.

Ako sa určuje vymeriavací základ

Čiastkový základ dane: koeficient 1,486 : 12

Čiastkový základ dane nie je pri tomto výpočte znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.

V roku 2020:

Minimálne poistné je mesačne 167,89 eura.

Maximálne poistné je mesačne 2 350,66 eura.

V roku 2021:

Minimálne poistné je mesačne 180,99 eura.

Maximálne poistné je mesačne 2 533,98 eura.