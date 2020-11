Victoria Beckham nezaháľa: Aha, čo stvára počas lockdownu

Nezaháľa ani počas lockdownu! Victoria Beckham (46) sa udržiava vo forme a týždeň vo vidieckom dome slávnej rodiny začala svojím typickým cvičením.

Namiesto obyčajného ležania na gauči na ňom dvíha nohu do výšky. Vlastne sa pre ňu takmer nič nezmenilo. Týmto cvikom je známa už roky a z času na čas podobnú fotku zverejní. Najnovšie chcela ukázať, že ani počas povinného pobytu doma nezlenivela a poctivo cvičí ďalej.

Mama štyroch detí mala na sebe obtiahnuté džínsy, ktoré zdôrazňovali, že jej telo nestratilo nič zo svojej pružnosti. Zaujímavé je aj to, kto fotku zvečnil. Urobila to jej 9-ročná dcéra Harper, ktorá zjavne prevzala rolu rodinného fotografa po bratovi Brooklynovi. Ten odišiel študovať fotografiu do USA a namiesto neho teraz behá po dome s aparátom jeho malá sestra.