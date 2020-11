Svet vďačí za nádej tureckému páru, ktorý pôsobí v Nemecku: Manželia, ktorí vyvinuli vakcínu na COVID

Týmto dvom manželom vďačí svet za nádej v boji proti koronavírusu. Uğur Şahin (55) a Özlem Türeci (53) sú Turci, ktorí žijú a pracujú v Nemecku.

Tam sa stali spoluzakladateľmi firmy BioNTech, ktorá spoločne s americkou spoločnosťou Pfizer ohlásila, že vyvinula prelomovú vakcínu proti COVID-19. Spojila ich láska k výskumu. Turecký pár, podobajúci sa slávnej francúzsko-poľskej dvojici Marie a Pierrovi Curieovcom, dal nádej ľuďom po celom svete. Uğur Şahin (55) a Özlem Türeci (53) pochádzajú z Turecka, no vyrastali a pôsobia v Nemecku.

Zoznámili sa na začiatku svojej akademickej kariéry. Iskra preletela hneď, ako našli vzájomnú vášeň pre onkológiu a imunológiu, ktorým sa od študentských čias venujú. Spoločnými silami vybudovali dve spoločnosti s miliardovým majetkom, napriek tomu žijú skromne. Dokonca aj časť svojho svadobného dňa strávili v práci výskumom. Teraz sa zamerali na pomoc svetu v boji proti pandémii.

Od roku 2001 sa v rámci spoločnosti Ganymed Pharmaceuticals orientovali na imunitný systém ako potenciálneho spojenca v boji proti rakovine a vývoju protilátok proti tomuto ochoreniu. V roku 2016 túto firmu predali japonskej Astellas za 1,2 miliardy eur. V tom čase už pôsobili vo vedení inej firmy BioNTech, ktorú pomáhali zakladať v roku 2008 s cieľom získať väčšiu škálu nástrojov pre rakovinovú imunoterapiu.

Do ich spoločnosti investoval 46 miliónov eur aj Bill Gates. Podľa kolegov však peniaze nie sú to, čo Şahina zaujíma. Stále zostáva pokorný a ľudský. Viac sa venuje čítaniu vedeckých časopisov ako kontrole ziskov firmy. Do práce jazdí každý deň zásadne na svojom horskom bicykli a na pracovné stretnutia stále chodí v obyčajných džínsoch a s cyklistickou prilbou. A to obaja manželia patria medzi sto najbohatších Nemcov.

Svoje vedecké srdce však najviac preukázali v čase pandemickej krízy vývojom účinnej vakcíny v takom krátkom čase. Farmaceutické spoločnosti Pfizer a BioNTech v pondelok informovali, že v tretej fáze testovania vakcínu vyskúšali na 43 500 ľuďoch bez toho, aby sa vyskytli vedľajšie účinky. Výsledky ukázali, že u 90 percent dobrovoľníkov vakcína vyvolala silnú imunitnú reakciu proti koronavírusu. Do konca budúceho roka chcú vyrobiť 1,3 miliardy dávok. V rámci EÚ ich bude zabezpečovať Európska komisia, ktorá ich spravodlivo rozdelí medzi všetky členské krajiny vrátane Slovenska.