Belohorcová označila voľby v USA za komédiu roka: Drsné slová o novozvolenom prezidentovi!

Bývalá učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (44) sa rozhodla vyjadriť k zahraničnej politike!

Belohorcová, ktorá v americkom Miami žila desať rokov, si pred ústa servítku rozhodne nedáva! Napriek tomu, že už je nejaký čas aj s rodinou v španielskej Marbelle, dianie v Amerike aj s manželom Vlastom podrobne sleduje. S Miami ich totižto spájajú nielen spomienky, ale aj nehnuteľnosť, ktorú po rekonštrukcii momentálne predávajú za 2 136 387 eur. Situáciu za veľkou mlákou ju však nenechala chladnou a voľby označila za komédiu roka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Som apolitická a nikdy sa neprikláňam na žiadnu stranu a tak to bolo aj teraz pri voľbách, ale bohužiaľ skončili fiaskom a výsmechom pre celý svet,“ rozhorčila sa Zuzana. "Na jednej strane prezident, vysoko postavený podnikateľ, ktorý je nenávidený médiami, celebritami a intelektuálnou smotánkou a na druhej strane chytrý a vzdelaný politik, ale bohužiaľ len babka v rukach mocnych," povedala o Trumpovi a v druhom rade o Joe Bidenovi, ktorý je zatiaľ víťazom volieb.

„Ak by sa tento rok rozdávali v Hollywoode Oscary za komédiu roka 2020, tak tieto voľby by boli jasným kandidátom na výhru!“ dodala nahnevaná moderátorka, ktorá z Ameriky odišla pre neutíchajúce protesty a nepokoje. So svojou rodinou sa tam už totiž necítila podľa vlastných slov bezpečne.