Hrdinka z materskej dovolenky! Jana vymenila víkend v kruhu rodiny za pomoc obci: Takto som otestovala stovky ľudí

Janka Majerová (34) z Banskej Bystrice je dvojnásobnou mamičkou na materskej dovolenke.

Janka je zároveň zdravotníčka a tak sa rozhodla, že plošného testovania na COVID-19 sa zúčastní ako dobrovoľníčka. Keďže pochádza z Ľubietovej (okr. Banská Bystrica), pomocnú ruku poskytla na žiadosť tamojšieho starostu práve tam. Od skorého rána do neskorého večera robila výtery počas obidvoch testovacích kôl. Ani druhé kolo testovania sa nezaobišlo bez pomoci dobrovoľníkov. „Aj keď to bolo vyčerpávajúce, malo to význam,“ priznáva Jana Majerová (34), ktorá už druhý víkend strávila odoberaním vzoriek v Ľubietovej, kde žije niečo cez 1 200 obyvateľov.

„Najskôr som o tom ani neuvažovala, ale keď som videla na sociálnej sieti naliehavú prosbu starostu, že zháňa dobrovoľníkov, nemohla som nepomôcť. A tak po dohode s mužom, ktorý ma tam zo začiatku ani nechcel pustiť, lebo doma máme dvoch malých chlapcov a ohroziť môžeme aj našich starkých, sme si povedali, že idem do toho,“ priblížila dvojnásobná mamička s tým, že aj ona chcela priložiť ruku k boju proti pandémii, ktorá už dlhé mesiace sužuje Slovensko a celý svet.

Niektorí sa veľmi báli

Janka oblečená do ochranného overalu a vyzbrojená trpezlivosťou počas preddušičkového víkendu pretestovala v Ľubietovej 857 ľudí, z toho 12 antigénových testov ukázalo pozitívny výsledok. „Po prvej stovke som už aj prestála rátať, koľko testov sme urobili,“ hovorí Jana. Štatistiky však neskôr zverejnil ľubietovský starosta Pavel Zajac na svojom facebookovom profile.

„Mali sme respirátor, na to išlo jednorazové rúško a ešte aj štít. Na rukách sme mali dvojo rukavíc,“ vraví sympatická žena s tým, že hrdinkou sa necíti byť už len preto, lebo v jej tíme ako dobrovoľník pracoval aj otecko troch malých detičiek. Podotkla však, že najviac síl im dodávalo obyčajné ďakujem. „Veľmi veľa ľudí nevedelo o čom to je a báli sa. Niektorých od strachu doslova klepalo. Jedna žena mi takmer zutekala zo stoličky,“ hovorí Jana a dodáva, že testovanie v Ľubietovej prebiehalo podľa ulíc.

„Na odbery v sobotu sa čakalo asi pol hodinu, no už o siedmej ráno sme mali asi 70 záujemcov. Podobne to bolo aj teraz. Tí, čo boli ráno minulý týždeň, prišli ráno aj teraz,“ prezradila svoj postreh a pochválila disciplinovanosť a trpezlivosť ľudí. Podľa nej to bolo aj preto, lebo už vedeli, čo ich čaká. „Jasné, niektorí boli nervózni, lebo mali minulý týždeň negatívny výsledok, ale tento týždeň to už tak nemuselo byť,“ povedala Jana a dodala, že na druhé kolo testovania sa prihlásila preto, že ju o to poprosil starosta a s rovnakou žiadosťou ju kontaktovala aj polícia.

„Musím vyzdvihnúť spoluprácu polície a armády. Veliteľ nášho odberného miesta bol úžasný. Neustále sa nás pýtal či nám niečo nechýba a či niečo nepotrebujeme. Obecný úrad nám zasa zabezpečil stravu. Všetci, čo sme sa tu stretli, sme všímaví a pozitívne naladení ľudia, vďaka čomu sme tú únavu až tak nevnímali,“ uzavrela Jana. Celkovo uplynulý víkend v Ľubietovej pretestovali 837 ľudí a štyrom z nich antigénový test ukázal pozitívny výsledok.