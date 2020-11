Sebavedomý obranca Cathcart: Na Slovákov mám recept

Magické spomienky! Staršia generácia futbalistov v národnom tíme Severného Írska si dobre pamätá na rok 2016, keď sa im v Belfaste podarilo zvíťaziť 3:1 nad reprezentáciou Grécka a zabezpečiť si tak postup na Euro.

Obranca Craig Cathcart (31) bude vo štvrtok vo finále baráže proti Slovensku ťažiť práve zo skúseností z toho zápasu.

reagoval Cathcart, keď sa ho domáci novinári opýtali na rok 2016. „Dostali sme sa do celkom pohodlného náskoku a potom sme si to už postrážili. Následne vypukli bujaré oslavy,“ spomínal skúsený záložník. „Je skvelé, že máme v tíme chalanov, ktorí si to pamätajú. Myslím si, že veľa z nás bude ťažiť práve z týchto skúseností.Myslím si, že práve toto môže byť kľúčom k úspechu proti Slovákom. Musíme hrať ako jeden muž a nechať na ihrisku srdce,“ uzavrel Cathcart.