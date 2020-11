Posila Slovana Andrej Makarov: S Demitrom († 36) zahynul aj môj kamarát!

To je posila! Ruský hokejový brankár Andrej Makarov (27) vtrhol do slovenskej extraligy ako víchor, keď v súbojoch s Novými Zámkami a s Košicami nepustil za svoj chrbát ani jeden puk.

Sympatický mladík Novému Času porozprával o svojom príchode do Bratislavy, o šanciach na NHL či o leteckej tragédii hráčov Jaroslavľa z roku 2011, pri ktorej zahynul okrem Pavla Demitru († 36) aj jeho veľký parťák!

? Ako ste sa ocitli v Slovane?

- Agent mi volal, že je tu o mňa veľký záujem, a keďže z KHL som mal ponuku len na skúšku, rozhodol som sa prísť do Bratislavy.

? V prvých dvoch dueloch v belasom ste vychytali nulu. Očakávali ste takýto štart?

- Bolo to super znovu stáť na ľade. Pre zranenie a pre pandémiu koronavírusu som totiž nehral súťažný zápas od polovice februára, keď som si zlomil prst.

? Čo hovoríte na mužstvo a na spoluhráčov?

- Páči sa mi tu. Vyhovuje mi, že klub má tie najvyššie ambície. Tomu zodpovedá aj tlak, ktorý na nás je.

? Na vašej novej maske máte podobizeň známej komiksovej postavy Jokera. Čo má symbolizovať?

Postava Jokera ma fascinuje už od filmu, v ktorom ho stvárnil Heath Ledger. Obdivoval som, ako sa doňho dokázal ponoriť. Teraz si ho nosím všade so sebou.

? V Kunlune ste si zahrali so Slovákmi Martinom Bakošom a Tomášom Marcinkom a vlani v Rige s Marekom Ďalogom. Rozumeli ste si?

- Všetci sú to výborní hráči. Užili sme si veľa zábavy. Martin je kvalitný útočník a skvelý chalan, Marek obranca s neuveriteľným korčuľovaním. S Bakym sme v kontakte dodnes.

? Z juniorských majstrovstiev sveta 2012 a 2013 máte striebro a bronz. Ako si spomínate na partiu, v ktorej už vtedy vyčnievali dnešní víťazi Stanleyho pohára Nikita Kučerov a Andrej Vasilevskij?

- Rád si na tieto časy spomínam, lebo sme mali vynikajúci tím a odohrali spolu veľa pamätných súbojov. Užívali sme si to a tak to aj na ľade vyzeralo.

? Hrali ste s týmito budúcimi hviezdami NHL, no na drafte sa na vás nedostalo. Prečo?

- To je dobrá otázka... Netuším, čo sa vtedy vlastne udialo. Snažil som sa hrať čo najlepšie, no napokon to dopadlo takto. Hoci mi agent tvrdil, že je šanca, že si ma nejaké mužstvo vyberie v prvých troch kolách, nakoniec to bolo inak.

? Neskôr ste ako voľný hráč prišli do Buffala. Splnilo toto obdobie vaše očakávania?

- Aj keď to bola celkovo fajn skúsenosť, nebolo to úplne podľa mojich predstáv.

? Prečo, čo sa stalo?

- Do Sabres si ma vybrali vtedajší tréner a generálny manažér, no krátko po mojom príchode ich klub vyhodil. Vedenie sa rozhodlo pre nových ľudí a pre viaceré zmeny, do ktorých som ja už, bohužiaľ, nezapadal. Je mi to ľúto, lebo NHL bol a je môj veľký sen.

? V Rusku sa pred deviatimi rokmi tragicky zrútilo lietadlo, na palube ktorého zahynul celý tím Jaroslavľa, vrátane Slováka Pavla Demitru. Ako ste to vnímali?

- Je to stále veľmi bolestná spomienka. Poznal som piatich chalanov, ktorí vtedy zomreli. Na počesť všetkých, ktorí v ten strašný deň prišli o život, mám odvtedy na prilbe malé logo 07-09 (nešťastie sa udialo 7. septembra 2011, pozn. red.). Jeden z nich, Marat Kalimulin, bol môj dobrý kamarát. Hrali sme spolu za Ladu Togliatti a stále som sa s jeho odchodom nevyrovnal...

V Bratislave zatiaľ bez rodiny

Makarov prežíva mimoriadne šťastné obdobie aj v súkromí, keďže v auguste mu jeho milovaná manželka Katya porodila dcérku Evu. Svoju malú princeznú si však gólman zatiaľ veľmi neužil, lebo jeho dve lásky zostali pre papierovačky v Rusku.

„Byť otcom je ten najkrajší pocit v živote. Aj preto ma mrzí, že tu manželka a dcérka zatiaľ nemôžu byť so mnou. Sú v Moskve a čakajú, kým sa vybavia všetky podstatné záležitosti, aby mohli prísť,“ uviedol.