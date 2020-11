Príspevok na stravovanie môže nahradiť časť mzdy

Príspevok na stravovanie čakajú možno už budúci rok zmeny. A hoci vyplácanie príspevku v hotovosti vyzerá na prvý pohľad lákavo, pre zamestnancov skrýva viaceré hrozby.

Ministerstvo financií varuje, vláda nedbá

Vláda totiž schválila zmenu zákona, ktorá popri známych stravných lístkoch, či už papierových alebo gastrokariet, umožní vyplácať príspevok na stravu aj v hotovosti. Problémom však je, že po novom príspevok na stravovanie nemusí byť zamestnaneckým benefitom, ale mohol by nahradiť časť samotnej výplaty. Teda zamestnávateľ by vám namiesto výplaty zaplatil časť mzdy cez finančný príspevok na stravu.

Obáva sa toho napríklad aj Ministerstvo financií SR, ktoré na to upozornilo aj počas prípravy novely Zákonníka práce: „... upozorňujeme na možné nahrádzanie časti zdaniteľného príjmu zamestnancov formou vyplácania tohto príspevku oslobodeného od dane z príjmov.“ Vláda sa však rozhodla na túto pripomienku nereagovať a zákon posunula parlamentu v znení, ktorý takúto praktiku neplánuje obmedziť. Existuje tak reálna hrozba, že si zamestnanci kvôli vidine vyššieho hotovostného zárobku zvolia možnosť, ktorá by im mohla v budúcnosti poškodiť.

Dotkne sa to PN-iek, ale aj úverov

V praxi by to vyzeralo tak, že by vám zamestnávateľ ponúkol vyplácať časť mzdy cez stravné. Môže vám argumentovať tým, že budete platiť nižšie dane a odvody, keďže zo stravného sa neplatí, čo sa môže javiť ako dobrá alternatíva. V skutočnosti vám to však v rôznych životných situáciách prinesie problémy. Nižšia mzda, z ktorej platíte odvody, znamená nižšiu materskú či dôchodok. Ak sa vám pritrafí choroba a budete poberať dávku v práceneschopnosti, čaká vás zase nižšia dávka, na akú by ste podľa svojho platu mali mať nárok.

Nahradenie mzdy príspevkom na stravovanie vám môže robiť problémy aj pri získavaní úverov či hypotéky. Z dôvodu papierovo nižšieho príjmu vám banka nebude môcť dať úver či hypotéku na úrovni toho, čo by ste si reálne mohli dovoliť.

Naopak, ak by ste sa dostali do finančnej tiesne, hotovosť, ktorú vám zamestnávateľ vyplatí ako stravné, nie je chránená pred exekúciou tak ako stravné na karte či v lístkoch. Hrozí, že v tej najťažšej situácii prídete ešte aj o prostriedky na jedlo, ktoré by ste inak mali garantované.

V Česku už benefity krátili

To, že firmy sú nútené šetriť aj na zamestnancoch, vidieť napríklad v Českej republike, kde ešte na jar v reakcii na koronakrízu znížili zamestnávatelia bonusy či variabilnú zložku platu až 19 %-tám svojich zamestnancov. Na Slovensku sa to okrem prepúšťania prejavilo napríklad tým, že vláda ešte na jar tohto roku zastavila zvyšovanie príspevku na stravovanie, aj keď ceny v reštauráciách idú stále hore.