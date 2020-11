Snemovňa lordov odmietla sporný návrh zákona o vnútornom trhu: Prekvapivá reakcia vlády

Britská vláda odmieta stiahnuť časti návrhu zákona porušujúce právne záväznú dohodu o brexite dosiahnutú s EÚ, a to aj napriek ich pondelňajšiemu odmietnutiu zo strany hornej komory parlamentu. V utorok o tom informovala agentúra AP.

Snemovňa lordov v pondelok večer pomerom hlasov 433:165 hlasovala za vyňatie tých klauzúl z návrhu zákona o vnútornom trhu, ktoré by britskej vláde umožnili porušiť časti dohody o brexite. Vláda však avizovala, že sporné dodatky znovu pridá do tohto návrhu, keď sa v najbližších týždňoch opätovne vráti na hlasovanie do dolnej komory britského parlamentu, v ktorej majú konzervatívci väčšinu.

Premiér Boris Johnson a jeho vláda sú si pritom vedomí, že návrh zákona je v rozpore s medzinárodným právom, pripomína AP. Sporný návrh o vnútornom trhu odsúdil novozvolený americký prezident Joe Biden, Európska únia aj mnohí britskí zákonodarcovia vrátane členov Johnsonovej Konzervatívnej strany.

Bývalý predseda konzervatívcov a súčasný člen snemovne lordov Michael Howard uviedol, že je z návrhu zákona "zdesený" a vyzval vládu, aby sa nad ním ešte zamyslela.

Podľa vlády je však predmetná legislatíva potrebná na zaistenie plynulého obchodu medzi všetkými časťami Spojeného kráľovstva, najmä Severného Írska, ktoré hraničí s EÚ, a to bez ohľadu na stav obchodných vzťahov medzi euroblokom a Britániou po brexite. "Opakovane a jasne hovoríme, že tieto doložky predstavujú právnu poistku na ochranu integrity vnútorného trhu Spojeného kráľovstva a obrovských pokrokov, ktoré sme dosiahli v severoírskom mierovom procese," uviedla vláda vo vyhlásení.

Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období. Londýn a Brusel sa už mesiace snažia uzavrieť dohodu, ktorá by mala upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy. Rokovania napredujú pomaly pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako je rybolov či spomínaný návrh zákona o vnútornom trhu.

Prechodné obdobie, na ktorom sa obe strany dohodli, platí do 31. decembra. Po tomto dátume už Londýn nebude viazaný európskymi pravidlami a legislatívou. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, tak od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).