Pornoherečka o futbalovej hviezde: Jeho penis bol ako malý, stratený červ!

Naložila mu! Španielska herečka Mari Cielo Pajaresová (44) vytiahla vo svojej knihe pikantné zážitky.

Herečka, ktorá vystupovala aj v reality šou a zahrala si aj v pornofilmoch, spomína v knihe aj o vzťahu s portugalskou futbalovou hviezdou.

"Po párty sa rozhodol ísť so mnou do postele. Keď sa konečne vyzliekol, ukázal najmenší mikropenis, aký som kedy videla. Ak by som sa s ním mala pohrať, tak by som potrebovala pinzetu, mikroskop a GPS," píše vo svojej knihe Pajaresová. Meno futbalistu však neprezradila. "Neprezradím jeho meno, zničilo by mu to život. Mali sme párkrát sex, mal pôsobivé svaly na chrbte a bruchu, ale keď sa vyzliekol, povedala som si "no zbohom." Bol to ako malý, stratený červ v amazonskom pralese," spomína herečka. No a po jej pikantných informáciách, začali fanúšikovia špekulovať, či nejde náhodou o Cristiana Ronalda...