Richard pracuje v recyklačnej firme: Nález v škatuli ho odvalil!

To je objav! Zamestnanec našiel pri práci v recyklačnom centre škatuľu, nález v nej nečakal.

Mosadzná škatuľa, ktorú objavili v recyklačnej firme Richarda Taroniho, obsahovala bankovky v hodnote 5, 10 a 20 libier. To však nebolo všetko, ich majiteľ nechal pri hotovosti aj poznámku - pre choré deti.

Rodinná firma na recykláciu kovov v Birminghame začala pátrať po majiteľovi škatule. Richardov zamestnanec ju našiel zakopanú pod desiatimi tonami vyradenej mosadze, píše dailystar.co.uk.

Richard Taroni, ktorý firmu vlastní spolu s bratom Harrym Taronim, otcom Russellom Taronim a mamou Trixie Taroniovou, sa dokonca ponúkol vrátiť nájdenú hotovosť do rúk majiteľovi.

„Máme obrovskú hromadu mosadze na zošrotovanie, všetko od čajníkov a kľučiek dverí až po staré rúry, takže šance, že si túto škatuľku vôbec všimneme, boli minimálne. Ale jeden z našich chlapov ju zbadal. Úprimne povedané, boli sme ohromení," spomína Richard.

"Nemyslíme si, že by niekto zahodil peniaze, skôr boli vyhodené omylom, stratené alebo jednoducho zabudnuté. Jediné, čo vieme s istotou, je, že ak tieto peniaze môžeme vrátiť späť do rúk majiteľa, určite to urobíme.“