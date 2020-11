Väčšine Slovákov nakupovanie v obchodných centrách nechýba: Budú nás lákať späť nižšími cenami?

Iba tretine zákazníkov chýba v súvislosti s obmedzeniami zavedenými pre pandémiu koronavírusu nakupovanie v nákupných centrách.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG. Podľa prieskumu zákazníkom nakupovanie vo veľkých obchodných centrách či supermarketoch príliš nechýba. Len jeden z troch respondentov pociťuje nedostatok tradičného nakupovania v obchodoch tak, ako bol zvyknutý pred vypuknutím pandémie. Lákadlom na návrat do kamenných predajní by mohli byť nižšie ceny.

Veľký otáznik tento rok visí aj nad tým, koľko finančných prostriedkov budú mať spotrebitelia k dispozícii. Do značnej miery to závisí od toho, či im pre pandémiu vypadol príjem. Podľa zistení KPMG až 43 % zákazníkov má momentálne finančné ťažkosti a strážia si svoje výdavky. Nakupujú len nevyhnutné veci a skôr si budú sporiť, ako bezhlavo míňať.

Podľa prieskumu KPMG online nakupovanie rástlo v tomto roku vo všetkých segmentoch, kým nákupy v kamenných predajniach výrazne poklesli (-23 % potraviny, -39 % maloobchod).

Odborníci sa zhodujú, že pandémia je príležitosťou pre obchodníkov s pokročilými online a digitálnymi schopnosťami. Online obchodníci však boli preferovanou voľbou už pred pandémiou. Podľa prieskumu KPMG spotrebitelia počas akcie Black Friday (štvrtý piatok v novembri) už minulý rok uprednostňovali online nakupovanie. Rovnako povianočné výpredaje radšej vybavili z domu.