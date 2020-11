Populárny klub Unique v Mlynskej doline obnovia: Cez deň prednášky, večer diskotéka!

Komunitný priestor alebo zábava? Študenti zahlasovali o osude jedného z najobľúbenejších klubov Unique.

Priestor, v ktorom v minulosti hrali aj známi slovenskí DJ-i pred časom zatvorili. Vysokoškoláci, ale aj skalní fanúšikovia sa s ním však lúčili len ťažko. Univerzita Komenského (UK) sa preto rozhodla tento priestor obnoviť a to presne podľa požiadaviek študentov.

Unique sa nachádza v študentskom mestečku Mlyny neďaleko internátu „Šturák“, kde fungoval úctyhodných 45 rokov. Za „socíka“ bol známy ako starý Unic. Minulý rok vedenie Mlynov nepredĺžilo zmluvu vtedajšiemu nájomníkovi, ktorý tam usporiadaval legendárne diskotéky. Obľúbené miesto vysokoškolskej zábavy sa však má znova obnoviť. Študenti nehlasovali iba za jeho otvorenie, ale sami si mohli vybrať koncept a formu, akú klub nadobudne.

„39 % študentov bolo za zachovanie klubu ako doteraz a 35 % študentov sa priklonilo k možnosti komunitného priestoru, kde by prebiehali aktivity spolkov, prednášky, premietania filmov či zábavy. Preto sa univerzita rozhodla tieto dve funkcie v novom priestore prepojiť,“ vraví hovorkyňa UK Lenka Miller.

Prispôsobia ho programu

Univerzita vyhlásila aj verejnú súťaž na rekonštrukciu priestorov. Tú vyhrala firma Janud, ktorá prevádzkuje aj spoločenské priestory v Kultúrnom centre Dunaj. Autori návrhu chcú preniesť koncept inšpirovaný týmto podnikom. „Klub Unique si predstavujeme ako celodenný multifunkčný priestor, vhodný na stretávanie sa, prednášky, workshopy, párty s DJ-mi či koncerty,“ približuje Ivan Pätoprstý zo spoločnosti Janud. Najväčšou výhodou je, že priestor bude možné prispôsobovať programu.

„Cieľom nášho konceptu je prepájať subkultúru s popkultúrou, umenie s vedou, zábavu so vzdelaním – vrátane filmového klubu, živej hudby, cestovateľských prednášok či stand-up comedy. Jeho dôležitou súčasťou budú aj parties s DJ-mi, ktoré veľkej časti študentov v Mlynskej doline chýbali,“ dopĺňa ho kolega Michal Lenický.

V praxi by tak cez deň mal Unique slúžiť ako miesto na prednášky, workshopy či kaviareň a večer v ňom bude priestor na zábavu. Súčasťou projektu má byť aj otvorenie podniku smerom do átria s terasou a so športoviskami, ktoré by študentom prinieslo nové možnosti trávenia voľného času. Prípravné práce by sa mali začať budúci rok na jar.