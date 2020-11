Čo sa dialo prvý deň po volebnom víťazstve demokrata? Smutná návšteva Bidena

Joe Biden (77) išiel deň po ohlásení svojho víťazstva navštíviť hrob syna.

Informoval tiež o plánovaných prvých krokoch v úrade. Donald Trump (74) si išiel zahrať golf a naďalej odmieta uznať porážku. Mohlo by sa teda zdať, že na americkom fronte nie je nič nové. V republikánskom tábore aj v samotnej Trumpovej rodine sa však už objavujú trhliny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Trump si pred odchodom na golf položil otázku: „Odkedy médiá rozhodujú o tom, kto je prezident?“ Nuž nerozhodujú o tom médiá, ale voliči. Médiá len prinášajú výsledky, a keď začnú byť jasné, tak to zverejnia. To sa bežne stáva skôr, ako sú zverejnené oficiálne výsledky – tie totiž prídu až po zrátaní a overení posledného hlasu. Tak to bolo doteraz pri každých voľbách a Trumpovi to prekáža až teraz, keď prehral. Je vysoko pravdepodobné, že tento rok budú oficiálne výsledky ešte neskôr ako obyčajne, pretože ich zdržia Trumpove žaloby.

Nie všetci republikáni sa s tým stotožňujú. Najvyššie postaveným, kto ho vyzval na rešpektovanie volieb, je bývalý prezident George W. Bush. Aktuálne stranícke špičky však väčšinou mlčia, líder republikánov v kongrese Kevin McCarthy dokonca vyzval na pokračovanie v súdnych sporoch. Aj Trumpova rodina je rozdelená. Jeho synovia Don junior a Eric ho vyzývajú, aby prehru nepriznal. Naopak, jeho zať Jared Kushner sa vyjadril, aby ustúpil. Objavili sa špekulácie, že aj manželka Melania ho prehovára, aby skončil, no tá mu nakoniec verejne vyjadrila podporu.

Biden chystá zmeny

Kým z Trumpovho tábora sa šíria sváry, Joe Biden strávil prvý deň po ohlásení víťazstva v tichu a v súkromí. Vybral sa k hrobu svojho syna. Beau Biden († 46) išiel v šľapajach svojho otca, bol právnikom a politikom. Slúžil aj v armáde a rok bol nasadený v Iraku. V roku 2015 umrel na rakovinu. Novozvoleného prezidenta sprevádzali dcéra Ashley a vnuk Hunter. Pri cintoríne síce čakali davy novinárov, no tentoraz sa s nimi nerozprával.

Svoje priority však Joe Biden spomínal už vo svojom víťaznom prejave a jeho tím ich ďalej spresňuje. Prioritami budú boj proti pandémii, podpora domácej ekonomiky a čo najrýchlejšia zmena politiky, ktorú zaviedol Trump. USA sa tak vrátia do viacerých medzinárodných organizácií a obnovia viaceré zmluvy, z ktorých počas Trumpovej éry vycúvali.

Dôležité dátumy

23. november - všetky štáty musia dovtedy oficiálne vyhlásiť výsledky

8. december - lehota na vyriešenie sporov, ak štáty neporušili pravidlá a postupovali správne, bude platiť stav, aký je v tento deň bez ohľadu na to, či ho niektorá strana neuznáva

14. december - vyberú voliteľov, ktorí zložia prísahu

6. január - kongres oficiálne uzná hlasovanie zboru voliteľov

20. január - na pravé poludnie zloží nový prezident prísahu a ujme sa funkcie