Toto čakal málokto! Hviezda jojkárskeho seriálu pomáha v nemocnici: Stojí v prvej línii

Český herec Tomáš Matonoha (49), sympatický Laco z jojkárskych Prázdnin, sa počas zúriacej pandémie koronavírusu rozhodne nenudí.

Keďže mu pandémia poriadne zasiahla do pracovných príležitostí, obľúbený herec sa rozhodol byť užitočný niekde inde. Málokto o ňom totiž vie, že bol kedysi sanitárom, a preto niet divu, že jeho kroky viedli rovno do nemocnice. Matonoha tak vhupol priamo do rizikového prostredia, kde na vlastné oči vidí dopady zákerného koronavírusu.

COVID-19 mnohým umelcom pristrihol krídla a každý z nich teraz stojí pred otázkou, čo robiť ďalej. Matonoha, hviezda seriálu Prázdniny, sa rozhodol pomáhať priamo v nemocnici! Ako hovorí, jeho veľká výhoda je, že bol kedysi sám sanitárom.

„Ja som sa pre to rozhodol z jedného jediného dôvodu, a to je ten, že ja som už predtým v nemocnici pracoval. Je to už síce dávno, viac ako 30 rokov, ale vzhľadom na to, že v polovici októbra sa situácia v Čechách začala vyvíjať veľmi nepriaznivo a mne vlastne v novembri všetko odpadlo, tak som išiel pomôcť, pretože mňa nečinnosť doma dosť ubíja,“ priznal herec pre Nový Čas, ktorý si tak priamo v „centre diania“ vie urobiť o korone názor aj sám. „Cítil som potrebu zapojiť sa a pomáhať konkrétne, nie nejakou hlúpou diskusiou na internete. Tak som si povedal, že sa aspoň ja sám na vlastné oči pozriem, ako to naozaj je,“ povedal Matonoha pre Český rozhlas.

Kríza aj u susedov

Kritickej situácii, čo sa práce týka, čelí aj Tomáš. „V Čechách mám teraz hlavnú činnosť natáčanie relácie Čo na to Česi?, čo sa vlastne u vás volá 5 proti 5, a to je vlastne celý rok zrušené. V októbri som mal ešte nejaké natáčania, no a v novembri, kde som mal všetko preložené z jari, tak to mám škrtnuté. Takže teraz nemám nič. Situácia u mňa kritická nie je, ale prišiel som asi o 70 % príjmov za tento rok,“ dodal Matonoha, ktorý sa na slovenských obrazovkách opäť objaví už vo štvrtej sérii seriálu Prázdniny.