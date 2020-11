Peter († 68) dostal infarkt pri čakaní na testy: Strašné, ako sa manželka dozvedela o jeho smrti!

Prežívajú najstrašnejšie chvíle svojho života. Najbližší príbuzní Petra († 68), ktorý skonal v sobotu, keď išiel na antigénové testovanie, sa s jeho smrťou nevedia zmieriť.

Strata milovaného manžela, otca aj dedka im spôsobuje hlboký žiaľ. Dôchodca sa podľa slov manželky vybral na testy kvôli vnúčatám, ktoré spolu odprevádzali do školy. O smrti svojej životnej lásky sa po kolapse pred odberným miestom dozvedela mimoriadne šokujúcim spôsobom...

„Môžeme poďakovať našej vláde. Starý človek, ktorý síce na jednej strane nemusí, ale vlastne musí ísť na testovanie, ak chce normálne žiť, na to doplatil. Na test sme išli preto, lebo vnúčatá tu boli na prázdninách, ja som ich aj s manželom odprevádzala do školy. Navyše s nami žije v spoločnej domácnosti dcéra, ktorá pracuje v školstve,” vysvetlila Petrova užialená manželka. Trápi ju aj to, že o smrti svojho manžela sa dozvedela veľmi necitlivo – z internetu.

„V úvodzovkách ďakujem aj za to, že môjho manžela odviezli, keď už bol pravdepodobne mŕtvy, ale my sme to nevedeli. Snažili sme sa to zistiť, telefonovali sme hore-dolu, nikde sme nevedeli zistiť žiadnu informáciu o mojom mužovi, o tom, že zomrel, sme sa dozvedeli najskôr z médií. Po 50 rokoch manželstva... Pritom to bol taký človek, že by ho bolo možné natierať na chlieb,” uzavrela zronená vdova.

Peter bol v sobotu medzi čakajúcimi na antigénový test spolu s manželkou a dcérou na školskom dvore ZŠ Matice slovenskej v Prešove. Pár minút po ich príchode vypukla dráma. Muž pre srdcový infarkt skolaboval a spadol na zem. Žiaľ, napriek snahe miestnych zdravotníkov a neskôr aj privolaných záchranárov už nebolo pomoci. Podľa známych bol nebohý muž pred časom operovaný pre kardiologické problémy.