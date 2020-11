Zdeněk Pácha prekonal rekord legendárneho Laca Kulangu († 71): Na chrbte vyniesol neuveriteľný náklad!

Prepisovali sa historické tabuľky.

Nosičský rekord tatranskej legendy Laca Kulangu († 71) bol totiž v Beskydách prekonaný o 45 kg. Moravan Zdeněk Pácha (52), ktorý vo Vysokých Tatrách pravidelne boduje na nosičských pretekoch, dokázal vyniesť náklad s hmotnosťou 256 kíl!

Kamaráti mu hovoria Beskydský šerpa. Zdeněk Pácha (52) žije v Baške na Frýdecko-Místecku v Moravskosliezskom kraji. Prvýkrát sa v Tatrách predviedol v auguste 2014. Vtedy vyniesol na svojom chrbte v špeciálne upravenej krošni hendikepovaného Michala Koutného (45) na vrchol Rysov.

Michal nemá ani meter a jeho pohyb na vlastných nohách je prakticky nemožný. Zdeněk sa však rozhodol splniť mu jeho sen. Pred dvoma rokmi sa ho pokúsil vyniesť aj na Gerlach, no zabránilo im v tom počasie.

Plány zhatala korona

Zdeněk sa v Tatrách pravidelne zúčastňuje nosičských pretekov. Na Sherpa Rallye a na Nosičskej stovke sa umiestňoval na popredných miestach. Uplynulý víkend však prekonal nielen svoje limity, ale aj rekord kráľa tatranských nosičov Laca Kulangu († 71). Na chrbte vyniesol obdivuhodných 256 kilogramov k soche Radegasta, do sedla pod Radhoštěm v Moravsko-sliezskych Beskydách. Trvalo mu to tri hodiny a musel si na to zostrojiť špeciálnu krošňu.

Úspešnému pokusu predchádzal tvrdý tréning a poctivá príprava. Tú však narušil pozitívny test na COVID-19 a 14-dňová karanténa. Tri dni po jej skončení už niesol na chrbte rekordný náklad. „Najťažšie bolo, aby som sa vždy nejako rozbehol, presnejšie rozchodil, potom to už celkom šlo. Postavenie a rozbehnutie zo štandu som nazval ‚zbláznením‘. Tých štandov bolo asi 90,“ opisuje. Vytvoriť rekord bola drina.

„Hlavne ten kopec s viac ako 20-percentným stúpaním som doslova vydrel s poriadnym hekaním. Keď som uvidel Sochu Radegasta, ku ktorej som zakrátko dokráčal, tak som sa dojatím skoro rozplakal,“ prezradil Pácha, ktorého výkon zapíšu do Českej knihy rekordov. Pokúsia sa ho však dostať aj do Guinessovej knihy rekordov.

Páchove rekordy

2014

40 kg + 7 kg krošňa - na chrbte v špeciálnej krošni vyniesol hendikepovaného Michala (45) na vrchol Rysov (2 503 m n. m.)

2018

100 kg nákladu za 47 min. vyniesol v rámci Nosičskej stovky z Hrebienka (1 285 m n.­m.) na Zamkovského chatu (1 475 m n. m.)

2019

211 kg (3 x 50 l sudov piva + krošňa) na Snežku (1 603 m n. m.)

2020

2020: Vyniesť rekordný náklad statnému chlapovi trvalo tri hodiny.

256 kg (432 plechoviek 0,5 l + krošňa) k soche Radegasta v sedle pod Radhoštěm (1 105 m n. m.)