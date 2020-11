Pomohol Slovensku lockdown alebo Matovičovo testovanie? Toto si myslia odborníci!

Je čas hodnotiť! Máme za sebou druhé kolo celoplošného testovania. Ako vidia jeho účinok slovenskí odborníci?

Chceli sme testovať lokálne

Henrieta Hudečková, hlavná epidemiologička

- K zlepšovaniu situácie prispieva plošné testovanie v kombinácii s lockdownom. Testovanie sa nedá urobiť bez toho, že by neboli opatrenia. My sme ako konzílium navrhovali testovať firmy, školy, ústavy sociálnej starostlivosti, alebo potom testovať lokálne. Nie je možné robiť takéto testovanie každý týždeň, ale keď máte firmu alebo podobne, tak tam môžete každý týždeň testovať.

Antigénové testy nie sú všeliekom

Martin Smatana, exšéf Inštitútu zdravotnej politiky

- Premiešali sa opatrenia - aj tie opatrenia z polovice októbra, aj znížená mobilita, aj čiastočný lockdown. Takže je to kulminácia. Nikto nespochybňuje, že antigénové testy výrazne pomohli, že v tom prvom kole cez také hrubé sito zozbierali veľa infikovaných. Treba to vnímať z toho pohľadu, že sa tam stretli dva veľmi výrazné vplyvy. Chcel by som poukázať na to, aby sa z antigénových testov nestal nejaký všeliek, pretože to nie je všeliek. Svetová zdravotnícka organizácia, výrobcovia antigénových testov aj viaceré publikácie odporúčajú využitie testov v ohniskách, vysoko virálnych lokalitách, v DSS či na hraniciach.

Je to kumulovaný efekt

Alexandra Bražinová, epidemiologička

- Ťažko povedať, to je ťažko vyhodnotiť. Lockdown tu už bol aspoň dva týždne predtým, takže teraz, ak uvidíme nejaké zlepšovanie čísel, tak to je kumulovaný efekt. Takže neviem povedať, čo z toho je účinok lockdownu a čo z toho je účinok plošného testovania.