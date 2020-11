Matej Rusnák si prípravu spestril poriadnou makačkou: Kanoista v testovacom nasadení!

Ostal bez tréningu, no armádnu povinnosť pracovať na jednom z odberných miest počas celoplošného testovania na COVID-19 berie ako dobrú skúsenosť.

Pretekár trenčianskej Dukly a najlepší slovenský kanoista Matej Rusnák si odmakal prvý víkend v Kocuriciach pri Piešťanoch.

„Nebol som sám z kanoistickej partie v Trenčíne. Okrem mňa boli nasadení aj Laco Belovič, Rado Šimočko a Ľubo Hagara. Prideľovali nás na odberné miesta podľa trvalého bydliska, tak som sa dostal do dedinky vzdialenej šesť kilometrov od Piešťan, kde som pracoval s tímom, ktorý sa skladal z troch zdravotníkov, troch administrátorov, dvoch dobrovoľníkov a z jedného policajta. Bola to riadna makačka. Vlastne od štvrtka rána až do pol druhej v noci z nedele na pondelok!“ prezradil Matej, ktorý mal len slová chvály na tím, s ktorým pracoval, ale aj ľudí, ktorí sa k nim prišli dať otestovať.

„Po oba dni sme sa od rána do noci nezastavili. Ja som ostával posledný, lebo som čakal na auto, ktoré odvážalo biologický odpad,“ pokračoval kanoista, ktorý na testovacie dni vypadol z tréningového rytmu. „Našťastie, piešťanský okres bol zelený, takže druhý testovací víkend sa ma už netýkal. Už som opäť v tréningovom rytme, ktorý je však pričinením koronavírusu taký všelijaký. Pôvodne som mal trénovať s nemeckým majstrom sveta, ale jeho zväz spoluprácu zrušil pre pandémiu, a tak makám na Váhu a verím, že olympiáda v Tokiu bude, a bude so mnou,“ dodal Matej.