Spoločné tlačovky nahradili verejné hádky: Premiér rozpútal vojnu proti vedcom! Slová politologičky protivníkom padnú vhod

Nedávno ho tľapkal na tlačovke, teraz ho kritizuje! Biochemik Pavol Čekan (41) daroval Slovensku počas pandémie 200-tisíc PCR testov, za ktoré mu bol premiér Igor Matovič (47) neskutočne vďačný.

Teraz sa však karta obrátila a ich dobrý vzťah sa naštrbil. Za všetko môžu slová špičkového vedca na adresu plošného testovania, pri ktorom sme podľa neho mohli postupovať viac vedeckejšie. Takéto vyjadrenie sa šéfa vlády dotkli. Z ničoho nič tak Matovič rozpútal ďalšiu vojnu, tentoraz s vedcom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zatiaľ čo premiér počas prvej vlny hovoril, že všetko majú pod palcom odborníci, ktorí rozhodujú o tom, čo budeme ako krajina robiť, teraz rýchlo otočil. Stalo sa tak po tom, čo niektorí vedci či matematici kritizovali celoplošné testovanie. Jedným z tých, ktorí sa ozvali, bol aj biochemik Pavol Čekan. Ten len upozornil, že Slovensko pri plošnom testovaní nepostupovalo podľa neho tak vedecky, ako to robí Británia, čo mu je veľmi ľúto. Briti totiž netestujú celú krajinu naraz, ale najprv len najväčšie ohnisko nákazy - polmiliónový Liverpool.

Biochemik považuje za veľké plus aj to, že obyvatelia tohto anglického mesta sú testovaní tromi spôsobmi. Matoviča toto vyjadrenie pobúrilo natoľko, že na vedca, ktorému ešte nedávno vrúcne ďakoval za podarované PCR testy, zaútočil. „Bohužiaľ, niektorí ľudia opakovane šíria klamstvo, že v Liverpoole, ktorý sa rozhodol tiež celoplošne testovať, to robia ‚super vedecky‘, lebo jedného človeka naraz otestujú tromi testami. Nie je to pravda,“ uviedol Matovič s tým, že PCR testy používajú na príznakových obyvateľov, antigénové testy na bezpríznakových a LAMP metódou testujú v Liverpoole zdravotníkov.

„Viem, že je ľúbivé šíriť hlúposti, ktorými by sme ľuďom znechutili pocit, že sa podieľali spoločne s miliónmi iných ľudí na skvelej veci,“ skritizoval premiér Čekana. Nejde pritom o prvého odborníka, na ktorého má Matovič ťažké srdce. Nie je to tak dávno, čo sa pre kritiku plošného testovania obul do matematika Richarda Kollára či Mariana Kollára, ktorý šéfuje lekárskej komore.

Čekan: V ničom som neklamal

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Čekan, ktorý u nás patrí medzi vedeckú špičku, uviedol, že premiér ho vyzval, aby sa k veci vyjadril a vysvetlil ju. „V ničom som nezavádzal,“ bránil sa vedec s tým, že sa za nič neospravedlní. Podľa neho nie je pravda, čo tvrdí Matovič, a síce, že v Liverpoole testujú rovnako ako u nás.

„A ak by sme to my šli urobiť ako v Liverpoole, tak bez ďalších problémov v logistike či povolení etickej komisie sme to mohli na Orave a v Bardejove urobiť takto: 1. každému desiatemu človeku v rade by bol spravený výter, resp. odber pre PCR test – tak by sme zistili senzitivitu Ag testov; 2. všetci pozitívni z Ag testov by boli pretestovaní PCR testom – tak by sme zistili špecificitu Ag testov, resp. koľko falošne pozitívnych výsledkov môžeme očakávať,“ hovorí Čekan a dodáva, že by sme takýmto postupom získali dôležité dáta. „Pán premiér, je nefér, že takto musím dokazovať, že to ako vedec myslím dobre a že chcem Slovensku nezištne pomôcť,“ uzavrel.

Urážka od premiéra

Matovič zašiel ešte ďalej a obvinil Čekana z toho, že antigénové testy kritizuje preto, lebo konkurujú PCR testom, ktoré vyrába. Nepriamo tak špičkového vedca obvinil z toho, že si hľadí najmä svoj biznis. „Je výrobca PCR testov, treba to trošku aj takto brať a treba to spomenúť. Antigénový test je konkurent PCR testu, takže jednoducho tí výrobcovia PCR testov silou-mocou si to svoje dieťa budú chrániť a hájiť,“ povedal Matovič v TV JOJ.

Vplyv plošného testovania na vývoj pandémie sa však ešte nedá presne odmerať. Objektívne dáta však hovoria, že od 2. novembra klesá 7-dňový priemer prírastkov, čo bol len deň po prvom dni celonárodného skríningu, ktorý sa vtedy ešte nemohol prejaviť. Čekan na úražlivé slová Matoviča už nereagoval. „Už sa k tomu nebudem vyjadrovať. Nech to odzneje. Dávam si pauzu,“ uzavrel vedec pre Nový Čas.

Matovič je neférový

Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu

- Paľo (Čekan, pozn. red.) nikdy nebol na peniaze. Napriek tomu, že je talentovanejší ako väčšina ľudí, ktorých poznám, býva v prenajatom byte. Nechodí v značkovom oblečení, a keď nám v nadácii chýbali rúška, dobehol z vedeckého parku, aby mi ich doniesol. Vyjadrenie premiéra Matoviča, že mu ide o biznis s jeho PCR testami, keď volá po zdravom rozume, čo sa týka testovania, je neférové. Doteraz z toho, že vyvinul testy na diagnostiku COVID-19, nič nemal.

Premiér žije v rozprávkovom svete

Viera Žúborová, politologička

- Je problematické, keď si politk vysníva víziu, cez ktorú ide zachrániť krajinu, a tú mu niekto skritizuje. Premiér vidí svet čierno-bielo, tak si vysvetľuje aj kritiku. To môže priniesť to, že už aj tak naštrbené vnímanie vedcov časťou populácie na Slovensku bude ešte horšie. A premiér žije v rozprávkovom svete, kde sa bije dobro medzi zlom.

Takéto útoky sú na škodu všetkých

Marian Kollár, šéf Slovenskej lekárskej komory

- Je na škodu všetkých nás, že akýkoľvek iný názor - a v tomto prípade by som povedal, že názor pána Čekana bol výsostne odborný, sa neberie do úvahy a je z pohľadu premiéra neprijateľný, zlý. Takýto postoj a správanie sa politikov v demokratickej spoločnosti je neakceptovateľný. Jedine diskusia v týchto veciach nás môže posunúť ďalej. Treba povedať, že vyjadrenie p. Čekana bolo odborné a správne zhrnutie toho, čo sa v Liverpoole ide robiť, a vyjadrenie názoru, že podobne sme mohli postupovať v pilotnom projekte testovania aj my.