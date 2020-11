Zo zvučnej posily nič nebude: Hráč tímu NHL opustil Bratislavu už po dvoch dňoch

Veľmi krátke trvanie malo pôsobenie kanadského hokejového obrancu Jacoba Christiansena, ktorý mal pred štartom kempov klubov zámorskej NHL hrať v tíme iClinic Bratislava Capitals.

"Po dvoch dňoch od príchodu opustil tím kvôli obavám z koronavírusu a vrátil sa do Kanady," informuje vedenie účastníka rakúskej nadnárodnej súťaže Ice Hockey League. Stále iba 21-ročný bek patrí v zámorskej NHL klubu Columbus Blue Jackets, za ktorý však v profilige ešte nenastúpil. Jacob Christiansen síce neprešiel draftom nováčikov zámorskej NHL, no s Columbusom podpísal kontrakt do leta 2023. V minulej sezóne odohral v AHL deväť súbojov bez bodového zisku, v juniorskej WHL pridal 38 štartov a zaznamenal v nich 50 bodov za 22 gólov a 28 asistencií.

Bratislavčania už za neho našli náhradu, je ním iný kanadský bek Matt Finn. Dvadsaťšesťročný rodák z Toronta v predchádzajúcom ročníka hral za rakúsky Linz v rovnakej súťaži, do ktorej pred touto sezónou vstúpil bratislavský tím. "Matt Finn bol draftovaný do NHL v druhom kole, hrával v zámorských súťažiach a čo je dôležité, má už skúsenosti aj z ligy, v ktorej pôsobíme. V drese Black Wings podaval kvalitné výkony. Je to spoľahlivý obranca s kvalitnou rozohrávkou a tvrdou strelou,” povedal viceprezident a generálny riaditeľ Dušan Pašek podľa správy na klubovom facebooku.

Po dlhšej pauze, ktorú vyhlásilo vedenie súťaže, by Bratislavčania mali v Ice Hockey League nastúpiť už v stredu 11. novembra na ľade maďarského Fehérváru, o dva dni neskôr v Grazi a v nedeľu doma proti Villachu.