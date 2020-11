Muža kvárila neznesiteľná bolesť ucha a hlavy, desivá príčina: Boj o život v kóme!

Mladý otec sa sťažoval na silné bolesti ucha, ani v najhoršej nočnej more by mu nenapadlo, ako ďaleko to až zájde.

Brit Reece Ciani (25) sa sťažoval na bolesť ucha a hlavy, po týždni utrpenia sa mladý otec dvoch detí rozhodol tento bolestivý problém riešiť a išiel k lekárovi.

Ako informuje britský denník Daily Mirror, Reece si dokonca šesťkrát privolal záchranku, lekári napriek pretrvávajúcim problémom mužovi oznámili, že má zápal ucha a migrénu. "Cítil som, že ma ignorovali, lekári ma veľmi sklamali. Mali si príznaky všimnúť skôr. Možno je to pre pandémiu, no do posledného telefonátu mi nepomohli," posťažoval sa mladý Brit. Pri prvej návšteve mu lekár predpísal sprej na infekciu, pacient si však na druhý deň zavolal sanitku, pretože mal obrovské bolesti hlavy a z ucha mu začala tiecť krv. Záchranári mu poradili navštíviť lekára, ten mu predpísal antibiotiká, keďže si mysleli, že mu praskol ušný bubienok a má infekciu.

Toto sa zopakovalo ešte niekoľkokrát a vždy pacientovi predpísali lieky. Posledný raz však muža už previezli do nemocnice, kde ho museli ihneď uviesť do bdelej kómy. Reece skončil pripojený na prístrojoch, pretože lekári nakoniec zistili, že má meningitídu. Zápal mozgových blán ho mohol stáť život. "Bolo to hrozné. Nevedeli nám povedať, či prežije alebo zomrie," popísala veľké trápenie mužova matka April. Reece je teraz z najhoršieho vonku, no ešte stále leží v nemocnici. "Stále sa necítim dobre, mám problém s pamäťou. Zobudil som sa z kómy a nevedel som, čo sa deje. Je to akoby som začal svoj život úplne odznova," uzavrel.