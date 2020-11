V Žiline prišlo na odberné miesta vyše 49 000 ľudí: Primátor zverejnil náklady na testovanie

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Žiline absolvovalo v druhom kole 49 191 ľudí.

Pozitívny test malo 232 z nich, čo predstavuje 0,47 percenta. TASR o tom v pondelok informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Primátor Peter Fiabáne na sociálnej sieti zhodnotil, že Žilina zvládla druhé kolo testovania na výbornú. "Miera pozitivity klesla na cca 0,5 percenta, preto dúfam, že ďalšie kolo testovania nebude potrebné," napísal.

Náklady na jeden testovací víkend sa podľa žilinského primátora budú pohybovať od 30 000 eur do 50 000 eur. "Vzhľadom na to, že vláda avizovala preplatenie, je to náklad, ktorý mesto vie bez problémov zvládnuť," podotkol Fiabáne.