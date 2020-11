Vicepremiérka Remišová: Z nórskych fondov obnovíme ďalšie štyri pamiatky

Ochrana a obnova národného kultúrneho dedičstva zostáva prioritou aj v čase súčasnej zdravotníckej a ekonomickej krízy. Zdôraznila to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, pod ktorej rezort od 1. októbra 2020 prešli grantové schémy EHP a Nórska.

„Teší ma, že z grantového mechanizmu EHP môžeme podporiť obnovu a rekonštrukciu ďalších štyroch cenných pamiatok. Táto správa je dôležitejšia o to viac, že prichádza v čase, kedy riešime veľké výzvy, ktoré pred nás postavila pandémia koronavírusu. Chod spoločnosti a hospodárstva sa však nemôže zastaviť ani v tejto sťaženej situácii. Týka sa to tiež ochrany nášho národného kultúrneho dedičstva, pri ktorého záchrane sa veľakrát hrá doslova o čas. Ak by efektívna pomoc neprišla včas, škody na pamiatkach by mohli byť už nenapraviteľné,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová.

V rámci výzvy CLT01 v oblasti Kultúra bola ešte v júli 2020 Úradom vlády SR schválená podpora pre 12 projektov zameraných na obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Okrem 12 žiadostí odporúčaných na schválenie, výberová komisia odporučila ďalších 14 projektov zaradiť do tzv. rezervného zoznamu. Práve z neho sa teraz vďaka uvoľneniu ďalších finančných prostriedkov vybrali štyri projekty, ktoré tiež dostanú podporu z grantov EHP. Alokácia pre danú výzvu z programu Kultúra bola navýšená z pôvodných 10 539 725 € na 13 400 000 €.

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky tým krajinám Únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.

Ďalšie štyri podporené projekty:

Prijímateľ: Mesto Želiezovce

Podpora: 736 946 €

Projekt: Obnova strechy a severovýchodného krídla Kaštieľa v Želiezovciach. Obnova by mala prinavrátiť pôvodný vzhľad pri použití pôvodných postupov rekonštrukcie a dodatočných moderných technológií reštaurovania. Rekonštrukcia umožní vytvorenie rezidenčného umeleckého a kultúrneho centra a organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí vo vynovených priestoroch.

Prijímateľ: Silvia Da Col Heisar s.r.o., obec Ladce

Podpora: 438 930 €

Projekt: Cieľom je obnova časti barokového kaštieľa rodiny Motešických v Ladcoch za účelom vytvorenia kultúrneho a kreatívneho centra, ktoré by malo slúžiť miestnym obyvateľom ako aj miestnym umelcom. Jadrom projektu je obnova najcennejších častí kaštieľa – jeho západného krídla s dvomi rohovými vežičkami s tradičnými barokovými „cibuľovými“ strechami.

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Podpora: 800 000 €

Projekt: Revitalizácia a rekonštrukcia Draškovičovského kaštieľa zo 17. storočia v obci Čachtice. Rekonštrukcia kaštieľa bude primárne zameraná na obnovu budovy v jej havarijnom stave, ale aj na komplexnú obnovu, aby bolo umožnené jej využitie. Bude slúžiť nielen ako múzeum, ale umožní tiež poskytovanie služieb turizmu.

Prijímateľ: Mesto Levoča

Podpora: 849 955 €

Projekt: Rekonštrukcia a revitalizácia budovy radnice v Levoči. Zameraná bude na odstránenie príčin zatekania a zaplavenia suterénu, odstránenie následkov a čiastočnú rekonštrukciu prízemia budovy. Súčasťou projektu budú aj kultúrno-sociálne aktivity a festivaly ako aj vzdelávacie aktivity.