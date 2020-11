Matovič vyzdvihuje dramatický pokles pozitívne testovaných: Kuvici budú blúzniť, že za zlepšením je ...

Premiér Igor Matovič sa vyjadril k nedeľnému počtu pozitívne testovaných a porovnal ho s minulotýždňovými výsledkami.

"V nedeľu 25.10. bolo identifikovaných 1 312 pozitívnych ľudí na Covid-19 pri vykonaní 6 175 testov. To znamená tzv. pozitiv rate (podiel pozitívnych) 21,2%. Túto nedeľu 8.11. bolo identifikovaných len 577 pozitívnych ľudí na Covid-19 pri vykonaní 4 956 testov. To znamená tzv. pozitiv rate (podiel pozitívnych) rovnako dramaticky poklesol 11,6%," napísal premiér. Dodal, že milióny ľudí počas celoplošných testovaní odviedli skvelú prácu.

Matovič očakáva, že sa opäť začnú ozývať hlasy kritikov, ktorí boli proti antigénovým testom. "Teraz opäť povstanú kuvici, ktorí najprv robili všetko proti tomu, aby sa takto antigény do boja nasadili ... nevyšlo im to ...Teraz budú blúzniť o tom, že tak dramatické zlepšenie je výsledkom na týždeň zatvorených obchodov a jemného lockdownu, ktorý na Slovensku máme (hoci to isté v ružovom majú skoro všade a vôbec to nezaberá)," dodal, že masívne používanie testov potrebujeme, "ak chceme opäť snívať o otvorenom divadle, kine, kostoloch, reštikách, školách a posilkách".

"Lebo ak príjmeme ich hru = len lockdown je riešenie, budeme sa nasledovných 6 mesiacov magoriť v lockdownoch bez šance na ako tak normálny život ... a to ja si teda ani len predstavovať nechcem," uzavrel.