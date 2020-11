Akcia Očistec ako politická objednávka? Priama reakcia prokurátora

Politickú objednávku v rámci akcie Očistec v nedeľu večer pred budovou Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) absolútne vylúčil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ondrej Repa.

"Politickú objednávku musím absolútne vylúčiť. Aj v tomto prípade sa konalo ako v každom inom, len na základe získaných dôkazov a v súlade so zákonom. S tým sa v konečnom dôsledku stotožnil aj sudca pre prípravné konanie," povedal prokurátor ÚŠP.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku vzal zatiaľ do väzby päť z ôsmich obvinených osôb. "Sudca u štyroch obvinených skonštatoval dôvody väzby z tzv. kolúzneho a preventívneho dôvodu. U jednej osoby bol v súlade s návrhom prokurátora skonštatovaný dôvod kolúznej väzby. U dvoch obvinených osobách som po starostlivom uvážení všetkých okolností zobral návrh na vzatie do väzby späť a to z dôvodu ich aktuálneho postoja k trestnému stíhaniu," zosumarizoval prokurátor ÚŠP.

Sudca ŠTS v nedeľu popoludní začal rozhodovať o obvinených bývalých vysokopostavených funkcionároch zadržaných počas štvrtkovej (5. 11.) policajnej akcie Očistec. Postupne pred sudcu každú približne polhodinu predvádzali obvinených - bývalého funkcionára NAKA Milana Mihálika., bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, bývalého riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera a ďalších. Posledného predviedli bývalého riaditeľa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka.

Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie ôsmich osôb v sobotu. Obvinenie vyšetrovateľ NAKA vzniesol pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.