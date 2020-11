Ďalšie zlé správy pred rozhodujúcim zápasom: Inter neuvoľní Škriniara

Slovenský futbalista Milan Škriniar (25) nenastúpi vo finále baráže EURO 2020 proti Severnému Írsku. Informuje o tom portál dennikn.sk.

Jeho klubový zamestnávateľ Inter Miláno totiž nedovolí svojim hráčom vycestovať na reprezentačné zápasy. Podľa portálu football-italia.net majú hráči Sassuola, Janova, Lazia, Fiorentiny, AC Rím a Interu zákaz vycestovať, pretože v spomínaných tímoch sa nachádza minimálne jeden prípad koronavírusu.

Dvadsaťpäťročný obranca figuroval v nominácii slovenského trénera Štefana Tarkoviča na duel so Severným Írskom (12. novembra v Belfaste) a zápasy Ligy národov proti Škótsku (15. novembra v Trnave) a Česku (18. novembra v Plzni). Pri nedeľnej remíze s Atalantou (1:1) sa vrátil do zostavy Interu po tom, ako ho z októbrového asociačného termínu aj troch kôl Serie A vyradil pozitívny test ochorenie COVID-19.a ktoré nesmú pustiť hráčov do rodných krajín. Týka sa to aj Fiorentiny, Sassuola, FC Janov, AS Rím a Lazia Rím.

V októbri opustilo "bublinu" Juventusu Turín šesť futbalistov vrátane Cristiana Ronalda. Klub ich nahlásil lokálnym zdravotným úradom a tie posunuli informácie turínskej prokuratúre, ktorá spustila vyšetrovanie. Portál football-italia.net však pripomenul, že nominovaní reprezentanti sa môžu pripojiť k národnému mužstvu neskôr, keď absolvujú izoláciu.