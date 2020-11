Prosba nového starostu rozdelila obec: Chcel zabrániť šíreniu koronavírusu, takto to vypálilo

Prosba nového starostu rozdelila obec! Po prvom celoplošnom testovaní zverejnil na sociálnom profile obce Žitavany prosbu, aby si ľudia v karanténe označili schránky alebo vchody červenou stužkou. Štefan Borkovič (68) chcel tým predísť šíreniu vírusu cez poštárku, kuriérov a rozvozy jedla.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rozruch v Žitavanoch (okr. Zlaté Moravce) spôsobil minulý pondelok oznam na stránke obce, kde starosta Štefan Borkovič (68) prosí občanov, ktorí sa nachádzajú v covidovej karanténe, aby označili svoje schránky, prípadne vstupné dvere červenou stužkou, alebo iným jednoznačným spôsobom. „Poprosil som ľudí o to preto, aby poštárka, kuriéri, alebo rozvozy jedla vedeli, že tá domácnosť je v karanténe a majú sa chrániť a zabránili tak roznášaniu nákazy medzi ostatných občanov. Aký význam malo víkendové testovanie, ak tu máme občanov, ktorí karanténne pravidlá nedodržiavajú? My sme len poprosili na žiadosť vedúcej pošty, ostatné je na ľuďoch,“ vysvetľuje starosta.

O tom, či niektorý dom označený je, nevie. „Nekontrolovali sme to, je to dobrovoľné, veríme, že ľudia to pochopili, aj sa stretávame s pozitívnymi reakciami,“ dodáva Borkovič. Status však stiahli ešte v pondelok, kvôli hejtom. „Žiaľ, najviac s tým mali problém tí, čo tu ani nežijú,“ krúti hlavou prvý muž obce. Na stránku dal vysvetlenie, kde sa okrem iného uvádza: „Byť pozitívny nie je hanba, lebo človek za to nemôže. Hanba je však to, že niektorý pozitívny občan nedodržuje nariadenia vlády a hlavného hygienika. Svojím konaním ohrozuje doručovateľky pošty, doručovateľov expresných zásielok alebo donáškovú službu stravy. Títo doručovatelia riskujú nevedomky svoje zdravie a v priebehu týždňa sa môžu ľahko stať nositeľmi nákazy po celej obci.“

Na to reaguje aj Martina. „Byť pozitívny nie je hanba. A ten čo vedome zatají, že je pozitívny a svojim konaním ohrozí svoje okolie je bezohľadný, sebecký človek, ktorý nerešpektuje druhých ľudí.V utorok sme v obci nenatrafili ani na jeden označený dom. „Aj keď sa mi to nepáči, chápem to, ak sa nakáza bude šíriť, je to zbytočné,“ povedal Marcel (30). Súhlasila aj Zuzana (51). „Je to dobrá vec, lebo ľudia sú nezodpovední.“ Paradoxne, vyjadriť sa nechceli tí, ktorým to prekáža.