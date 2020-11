Politický analytik o víťazstve Bidena vo voľbách: Toto rozhodlo! A čo bude s Trumpom?

Je dobojované! Novým americkým prezidentom sa stane demokratický kandidát Joe Biden (77), ktorý porazil súčasného prezidenta a republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa (74).

Biden vo svojom prvom príhovore vyzval rozhádanú Ameriku na zmierenie. Trump sa stále nezmieril s prehrou a chce ju zvrátiť na súde. Joe Biden porazil Donalda Trumpa po napínavom niekoľkodňovom rátaní hlasov. Aj keď v nedeľu neboli spočítané ešte všetky lístky, bolo už jasné, že víťazom sa stal Biden po tom, čo vyhral v štátoch Pensylvánia a Nevada. Vďaka tomu získal viac ako 270 voliteľov, ktorých potreboval na to, aby sa stal 46. prezidentom USA. Inauguráciu by mal mať v januári, keď bude mať 78 rokov, čím sa stane vôbec najstarším prezidentom USA nastupujúcim do úradu.

Biden vo svojom prvom príhovore po ohlásení víťazstva vyzval rozhádanú krajinu k zmiereniu. „Sľubujem, že budem prezidentom, ktorý sa nebude usilovať o rozdelenie, ale o zjednotenie, kto nevidí červené a modré štáty, vidí iba Spojené štáty americké,“ vyhlásil Biden, ktorý sa prezidentom stal až na tretí pokus. V roku 1988 z kampane odstúpil po škandále a podozreniach z plagiátorstva pri písaní prejavu, a nevyšlo mu to ani v roku 2008, keď skončil už v primárkach.

Príhovor víťaza

Biden, ktorý získal rekordných viac ako 74 miliónov hlasov, sa prihovoril tiež podporovateľom svojho republikánskeho oponenta. „Je načase odložiť drsnú rétoriku, znížiť teplotu, znova sa vidieť, znova sa navzájom počúvať,“ povedal zmierlivým tónom Biden.

Na pódiu sa vedľa neho predstavila aj Kamala Harrisová, ktorá sa víťazstvom zapísala do histórie ako prvá žena a prvá Afroameričanka, ktorú zvolili do funkcie viceprezidentky USA. „Vybrali ste si za ďalšieho prezidenta USA Joea Bidena. Cesta vpred nebude ľahká, ale Amerika je pripravená, rovnako ako Joe a ja,“ uviedla Harrisová.

Trump sa chce súdiť Otvoriť galériu Donald Trump (47) - 214 voliteľov, 70 396 573 hlasov, 47,7 % Zdroj: tasr

Donald Trump neuznal svoju prehru a zaviazal sa, že podnikne právne kroky a výsledky volieb napadne na viacerých frontoch. V Georgii by mali výsledky prepočítať a to isté chce aj pre Wisconsin. Trump tiež opakovane hovorí o volebnom podvode, ktorý zatiaľ nepodložil dôkazmi a chce sa obrátiť na Najvyšší súd Spojených štátov. „Všetci vieme, prečo sa Joe Biden nepravdivo tvári ako víťaz a prečo sa médiá, jeho spojenci, tak veľmi snažia, aby mu pomohli. Nechcú, aby bola odhalená pravda,“ reagoval Trump na sociálnej sieti ešte v sobotu. Trump je prvý úradujúci prezident, ktorého nezvolili do druhého funkčného obdobia od roku 1992, keď sa to nepodarilo Georgeovi W. Bushovi.

Niektorí lídri mlčia

Aj keď väčšina svetových lídrov sa ponáhľala zagratulovať budúcemu americkému prezidentovi, našli sa aj takí, ktorí boli zdržanlivejší. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vyhlásil, že nemôže zablahoželať víťazovi amerických prezidentských volieb, kým nebudú ukončené všetky právne konania. „Nechceme konať ľahkovážne a chceme rešpektovať sebaurčenie a práva ľudí. S oboma kandidátmi máme veľmi dobré vzťahy,“ vyjadril sa López Obrador. S gratuláciou sa však neponáhľali ani ďalší politici. Do nedeľného popoludnia sa k Bidenovmu triumfu nevyjadril ani ruský prezident Vladimír Putin, čínsky prezident Si Ťin-pching či brazílsky líder Jair Bolsonaro.

Joe Biden (77)

Narodil sa v meste Scranton v Pensylvánii v rodine predajcu automobilov ako najstarší zo štyroch súrodencov. Na univerzite v Syracuse získal v roku 1968 titul doktor práv. V roku 1972 uspel prvýkrát vo voľbách do senátu v štáte Delaware a vo veku tridsať rokov sa stal šiestym najmladším americkým senátorom v histórii. V tom istom roku mu však do života zasiahla rodinná tragédia. Jeho manželka Neilia zahynula spoločne s ročnou dcérkou Naomi po autohavárii keď išla na vianočné nákupy. Nebola to však jediná rana osudu, jeho starší syn Beau podľahol v roku 2015 rakovine mozgu. V roku 1977 sa druhýkrát oženil s učiteľkou Jill Tracy Jacobsovou, s ktorou má dcéru Ashley.

Otvoriť galériu Zdroj: nč

Referendum o Trumpovi

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Dosť dôležitým faktorom Bidenovho víťazstva bolo, že z prezidentských volieb sa stalo referendum o Trumpovi. To sa dá odčítať aj z prieskumov. Veľa voličov podporilo Bidena pretože chceli poraziť jeho protikandidáta. Trump bol rozdeľujúci a mobilizoval ľudí aj proti sebe. Biden naznačil, že má prioritu boj proti koronavírusu. Tam si myslím, že rýchlo bude prijímať opatrenia aby znížil počet infikovaných.

Joe Biden (77)

279 voliteľov

74 566 731 hlasov

50,5 %

Donald Trump (74)

214 voliteľov

70 396 573 hlasov

47,7 %