Weissa na reprezentačný zraz vyprevadila manželka: Vášnivá rozlúčka!

Sladká rozlúčka! Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss ml. (30) sa v nedeľu po dvoch rokoch opäť hlásil na reprezentačnom zraze.

Kontroverzného záložníka priviezla z Bratislavy do známeho hotela v Senci manželka Martina, s ktorou sa pred barážovým finále o EURO 2021 so Severným Írskom rozlúčil pusou.

Weiss sa pri tom iba pred niekoľkými dňami opäť vyfarbil, keď sa na internete objavilo video, na ktorom si bez okolkov stiahol pred známym hotelom v Tatrách nohavice a začal močiť na verejnosti. Ani to však nezabránilo novému reprezentačnému trénerovi Štefanovi Tarkovičovi (47), aby ho nominoval na finále baráže EURO 2021 so Severným Írskom v Belfaste, resp. záverečné zápasy Ligy národov so Škótskom a v Česku.

Samotné finále je na programe vo štvrtok o 21.00 hod. Našim Sokolom v ňom pôjde doslova o všetko! Weiss tak má zlatú príležitosť na to, aby si napravil pošramotenú reputáciu či už medzi spoluhráčmi a realizačným tímom, ale najmä fanúšikmi. Po príchode do Senca sa reprezentanti pri vstupe do hotela nevyhli testu na koronavírus. Až tak mohli zamieriť na mediálny termín.

Možno jej vráti to, čo mu požičala. Každý hráč a človek sa vyvíja, takisto aj Vlado. Je pod mediálnym drobnohľadom, vnímam to. Ale musí mať aj morálny kompas. Rozprával som sa s ním otvorene, sme dohodnutí na pravidlách hry, verím, že jeho prístup bude motivačný. Ak by nemal výkonnosť akú má, tak by som ho nenominoval. Weiss má ale zranený sval, preto nehral v Michalovciach. Čas liečenia je odhadnutý na päť dní,“ vyjadril sa na margo Weissa tréner Tarkovič.

Vladova vizitka

narodený: 30. 11. 1989

post: stredopoliar

SR A: 66 zápasov / 7 gólov

debut: 12. 8. 2009 proti Islandu (1:1)

MS: účasť v JAR 2010

ME: účasť vo Francúzsku 2016

klub: Slovan Bratislava