Poslanci navrhujú Putinovi absolútnu beztrestnosť: Bude mať ruský prezident doživotnú imunitu?

Rovnejší než rovný! Vladimír Putin (68) len nedávno získal možnosť ostať vo svojej funkcii teoreticky až do mája 2036 a teraz prišla ďalšia ukážka jeho neobmedzenej moci.

Dvaja ruskí zákonodarcovia predložili návrh zákona, ktorý by rozšíril imunitu ruského prezidenta. Ak prejde a túto zmenu zakotvia priamo v ústave, bývalí ruskí prezidenti budú môcť využívať imunitu pred trestným stíhaním doživotne. Podľa súčasnej ruskej legislatívy má prezident doživotnú imunitu na trestné činy, ktorých sa dopustil v dobe, keď bol vo funkcii, s výnimkou závažných trestných činov.

Návrh rozširuje účinnosť imunity aj mimo doby, keď vykonával svoju funkciu. To v jednoduchosti znamená, že aj po skončení mandátu bude môcť už exprezident porušovať zákony bez toho, aby mu hrozilo trestné stíhanie. Vyšetrovací výbor by mohol zrušiť imunitu len v prípade, že by bývalú hlavu štátu obvinil parlament, preskúmanie by potvrdil Najvyšší súd a následne aj Ústavný. Návrh vyvolal špekulácie, či sa Vladimír Putin nechystá do politického dôchodku.